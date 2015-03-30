Міни, гранати і снаряди: що на Волині знаходять у лісі грибники
Сьогодні, 10:27
Рятувальники Волині за минулий тиждень (з 24 по 30 вересня) знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.
Усі небезпечні предмети були знайдені місцевими мешканцями під час проведення земляних робіт, під час копання фундаменту для будинку, прогулянки лісом, а також збирання грибів на території Камінь-Каширського, Старовижівського, Любешівського та Ковельського районів та у селищі Маневичі, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Піротехніки ДСНС ідентифікували їх як 3 мінометні міни, 59 артилерійських снарядів, 4 гранати, 2 протитанкові міни.
Шляхом контрольованого підриву всі боєприпаси знищили.
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Усі небезпечні предмети були знайдені місцевими мешканцями під час проведення земляних робіт, під час копання фундаменту для будинку, прогулянки лісом, а також збирання грибів на території Камінь-Каширського, Старовижівського, Любешівського та Ковельського районів та у селищі Маневичі, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Піротехніки ДСНС ідентифікували їх як 3 мінометні міни, 59 артилерійських снарядів, 4 гранати, 2 протитанкові міни.
Шляхом контрольованого підриву всі боєприпаси знищили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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