вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком просять провести воду на кладовище

У селі під Луцьком просять провести воду на кладовище
У селі Княгининок, що неподалік Луцька, просять провести водопостачання до місцевого кладовища.

Про це Єдиній системі місцевих петицій написала Марія Гловацька.

За словами жінки, підведення водопостачання на кладовище є досить потрібним завданням.

"Оскільки це місце, де спочивають наші рідні та близькі, і фактично ми уже нічого не можемо для них зробити, лише посадити живі квіти, витерти або помити пам'ятник. А щоб це зробити, потрібна вода.
А за її відсутності, люди змушені возитись з пластиковими пляшками та відерцями", - йдеться у тексті петиції.

Також, за можливості мешканці просять замінити вхідну огорожу до кладовища в с. Брище, так як вона перебуває в непридатному стані.

"Крім цього, на кладовищі можна було б встановити контейнери для збору зів'ялих квітів, вінків та іншого сміття. Прошу врахувати дану пропозицію «благоустрій кладовищ, зокрема підведення водопостачання (с. Брище та інші села громади, де воно відсутнє) при формування бюджету громади на 2019 рік та виділити необхідні кошти", - пише авторка петиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, вода, кладовище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами вересня
Сьогодні, 11:30
На Волині пішов у відставку суддя
Сьогодні, 11:29
У селі під Луцьком просять провести воду на кладовище
Сьогодні, 11:27
Христина Соловій презентує новий альбом у Луцьку
Сьогодні, 11:10
У Ковелі патрульні затримали хулігана-дебошира
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
Мешканці села на Волині сидітимуть без води Мешканці села на Волині сидітимуть без води
28 вересень, 12:29
Лучани просять збільшити кількість маршруток в район цукрового заводу Лучани просять збільшити кількість маршруток в район цукрового заводу
27 вересень, 13:25
Мешканці чотирьох вулиць Ковеля сидітимуть без води Мешканці чотирьох вулиць Ковеля сидітимуть без води
26 вересень, 12:15
Частина лучан залишиться без гарячої води. Перелік вулиць Частина лучан залишиться без гарячої води. Перелік вулиць
25 вересень, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські затримали п'яного волинянина на Audi
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині посеред ночі у водія знайшли наркотики
Сьогодні, 11:36
 0
Волинянка, яка вбила і викинула у відро власне немовля, може сісти на 5 років
Сьогодні, 11:32
 0
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами вересня
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині пішов у відставку суддя
Сьогодні, 11:29
 0
Медіа
відео
1/8