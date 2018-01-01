У селі під Луцьком просять провести воду на кладовище

У селі Княгининок, що неподалік Луцька, просять провести водопостачання до місцевого кладовища.Про це Єдиній системі місцевих петицій написалаЗа словами жінки, підведення водопостачання на кладовище є досить потрібним завданням."Оскільки це місце, де спочивають наші рідні та близькі, і фактично ми уже нічого не можемо для них зробити, лише посадити живі квіти, витерти або помити пам'ятник. А щоб це зробити, потрібна вода.А за її відсутності, люди змушені возитись з пластиковими пляшками та відерцями", - йдеться у тексті петиції.Також, за можливості мешканці просять замінити вхідну огорожу до кладовища в с. Брище, так як вона перебуває в непридатному стані."Крім цього, на кладовищі можна було б встановити контейнери для збору зів'ялих квітів, вінків та іншого сміття. Прошу врахувати дану пропозицію «благоустрій кладовищ, зокрема підведення водопостачання (с. Брище та інші села громади, де воно відсутнє) при формування бюджету громади на 2019 рік та виділити необхідні кошти", - пише авторка петиції.