За пропаганду «русского мира» пропонують тюремний термін з конфіскацією





Про це повідомляють



«Чинне законодавство України містить заборону лише комуністичного і націонал-соціалістичного режимів, не приділяючи уваги прогресуючій сьогодні ідеї «русского мира», спрямованої у тому числі на ліквідацію незалежності України», – йдеться у пояснювальній записці.



Пропонують законодавчо закріпити поняття «русского мира» і встановити, які саме дії означають пропаганду цієї ідеї:



дії з ознаками сепаратизму – зокрема, заклики до зборів під гаслами приєднання до Російської Федерації,

виправдання військової агресії «захистом російського і російськомовного населення»,

поширення ідеї об’єднання українського, білоруського та російського народів,

поширення ідеї про самодостатність та унікальність російської або слов’янської цивілізації, звеличення аж до формування культу осіб-керівників РФ,

поширення ідеї про виключний статус московського православ’я.



За такі дії в Кримінальному кодексі пропонується передбачити відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без. Якщо ж порушення скоїв представник влади або хтось з використанням ЗМІ, покарання буде становити від 5 до 10 років в’язниці.



Передбачається, що кандидата у президенти або у депутати не зареєструють, якщо він пропагував «русский мир» або відноситься до політсили, яка це робила.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9139, який передбачає введення кримінальної відповідальності за пропаганду «русского мира».Про це повідомляють Факти ICTV «Чинне законодавство України містить заборону лише комуністичного і націонал-соціалістичного режимів, не приділяючи уваги прогресуючій сьогодні ідеї «русского мира», спрямованої у тому числі на ліквідацію незалежності України», – йдеться у пояснювальній записці.Пропонують законодавчо закріпити поняття «русского мира» і встановити, які саме дії означають пропаганду цієї ідеї:За такі дії в Кримінальному кодексі пропонується передбачити відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без. Якщо ж порушення скоїв представник влади або хтось з використанням ЗМІ, покарання буде становити від 5 до 10 років в’язниці.Передбачається, що кандидата у президенти або у депутати не зареєструють, якщо він пропагував «русский мир» або відноситься до політсили, яка це робила.

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