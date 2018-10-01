За пропаганду «русского мира» пропонують тюремний термін з конфіскацією
Сьогодні, 01:59
У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9139, який передбачає введення кримінальної відповідальності за пропаганду «русского мира».
Про це повідомляють Факти ICTV.
«Чинне законодавство України містить заборону лише комуністичного і націонал-соціалістичного режимів, не приділяючи уваги прогресуючій сьогодні ідеї «русского мира», спрямованої у тому числі на ліквідацію незалежності України», – йдеться у пояснювальній записці.
Пропонують законодавчо закріпити поняття «русского мира» і встановити, які саме дії означають пропаганду цієї ідеї:
дії з ознаками сепаратизму – зокрема, заклики до зборів під гаслами приєднання до Російської Федерації,
виправдання військової агресії «захистом російського і російськомовного населення»,
поширення ідеї об’єднання українського, білоруського та російського народів,
поширення ідеї про самодостатність та унікальність російської або слов’янської цивілізації, звеличення аж до формування культу осіб-керівників РФ,
поширення ідеї про виключний статус московського православ’я.
За такі дії в Кримінальному кодексі пропонується передбачити відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без. Якщо ж порушення скоїв представник влади або хтось з використанням ЗМІ, покарання буде становити від 5 до 10 років в’язниці.
Передбачається, що кандидата у президенти або у депутати не зареєструють, якщо він пропагував «русский мир» або відноситься до політсили, яка це робила.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
«Чинне законодавство України містить заборону лише комуністичного і націонал-соціалістичного режимів, не приділяючи уваги прогресуючій сьогодні ідеї «русского мира», спрямованої у тому числі на ліквідацію незалежності України», – йдеться у пояснювальній записці.
Пропонують законодавчо закріпити поняття «русского мира» і встановити, які саме дії означають пропаганду цієї ідеї:
дії з ознаками сепаратизму – зокрема, заклики до зборів під гаслами приєднання до Російської Федерації,
виправдання військової агресії «захистом російського і російськомовного населення»,
поширення ідеї об’єднання українського, білоруського та російського народів,
поширення ідеї про самодостатність та унікальність російської або слов’янської цивілізації, звеличення аж до формування культу осіб-керівників РФ,
поширення ідеї про виключний статус московського православ’я.
За такі дії в Кримінальному кодексі пропонується передбачити відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без. Якщо ж порушення скоїв представник влади або хтось з використанням ЗМІ, покарання буде становити від 5 до 10 років в’язниці.
Передбачається, що кандидата у президенти або у депутати не зареєструють, якщо він пропагував «русский мир» або відноситься до політсили, яка це робила.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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