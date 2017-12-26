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У Львові на ходу загорілася маршрутка. ФОТО. ВІДЕО

У Львові на ходу загорілася маршрутка. ФОТО. ВІДЕО
У Львові на вулиці Підвальній загорілося маршрутне таксі.

Про це пише Varta1.com.ua.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Вогонь знищив частину автобуса, але його можна буде відновити до нормального стану.

«Автобус, що обслуговує маршрут № 5А, їхав у парк вже без пасажирів. Зі слів водія, в салоні автобуса на вул. Підвальній пішов дим, водій відчув неприємний запах, здійнявся вогонь.

Водій вийшов з машини, використав два вогнегасники, щоб локалізувати вогонь. Загорання ліквідовано силами ДСНС. Зараз машина евакуйована на територію підприємства. Автобус пошкоджений частково, ймовірно його можна буде відновити і використовувати у роботі.

Це автобус виробництва ЛАЗ, 2010 року випуску. Що стало причиною загорання, наразі, не відомо, є припущення, що це проводка. Пошкоджено салон машини, частково корпус, але це можна відновити», — прокоментував Орест Хамула, директор АТП-1.

У Львові на ходу загорілася маршрутка. ФОТО. ВІДЕО
У Львові на ходу загорілася маршрутка. ФОТО. ВІДЕО
У Львові на ходу загорілася маршрутка. ФОТО. ВІДЕО
У Львові на ходу загорілася маршрутка. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: автобус, Львів, пожежа
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