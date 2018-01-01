У Луцьку відбувся Бібліоfest

У Луцьку відзначили Всеукраїнський день бібліотек.Протягом 25-30 вересня проходив Бібліоfest під гаслом – «Бібліотек@ - все тут, всі тут!» - повідомила керівник центральної бібліотекиІдея фестивалю полягає не лише у тому, щоб знайомити відвідувачів книгозбірень з культурним і літературним світом, популяризувати читання книг, авторів, а й популяризувати її простір.Адже тут кожен отримує можливості для інтелектуального й творчого розвитку. Програма фесту була надзвичайно багатогранна, окрім систематичних презентацій, пройшли цікаві бібліозустрічі, екскурсії, майстер-класи, години фототерапії та багато іншого.Бібліоfest розпочався конкурсом «Лідер читання - 2018» в бібліотеці-філії №2 для дітей. Виступи учасників були цікаві і змістовні. Переможці нагороджені дипломами «Лідер читання-2018» та призами. Всі учасники отримали книжкові сувеніри, дипломи у відповідних номінаціях та медальки.Не менш цікавим став захід в бібліотеці-філії №5 для дорослих «Збираючи зерна мудрості» до 100–річчя від дня народження Сухомлинського. Юні читайлики ознайомилися з книгами ювіляра. Популяризуючи книги Василя Олександровича, працівники книгозбірні підготували міні-виставу «Надійка запросила друзів». Родзинкою заходу стала лялькова вистава «Корисна прогулянка».Зустріч із надзвичайно цікавою людиною відбулася 27 вересня в читальному залі бібліотеки-філії №9 для дорослих. Читачі - учні училища архітектури і будівництва зустрілися з відомим волинським письменником, журналістом, видавцем, лауреатом премій імені Василя Стуса, Агатангела Кримського. Розповідь пана Андрія «про час і про себе» була далекою від «занудного» переліку власних життєвих віх та отриманих регалій – це щира, позбавлена надмірної самореклами, зате щедро приправлена гумором розмова з читачами, які довідалися про становлення А. Криштальського як митця, створення низки поетичних збірок, переспіву біблійної Пісні Пісень, романів «Чорноморець, матінко» та «Десятина», досліджень з історії визвольних змагань на Горохівщині.В бібліотеці – філії №7 для дорослих відбувся День відкритих дверей «Бібліотека – територія єдності». Протягом дня працівники бібліотеки для своїх користувачів провели багато цікавих та пізнавальних заходів. Зокрема: літературний фуршет «Острів де панує читання», бібліо – кафе «Дегустація літературних новинок», інформаційний лекторій «Книги читати – усе знати», інтернет – мандрівку «Найкращими бібліотеками світу».Жителів та гостей міста запросили відвідати виставку робіт«Витинальна графіка» бібліотека – філія № 3 для дорослих. Також привернула увагу акція «Місце зустрічі бібліотека», що організували працівники бібліотеки-філії№10 для дорослих.Гостинно відкрила свої двері для найменших своїх користувачів центральна міська бібліотека для дорослих, щоб разом відсвяткувати день бібліотек. Діти розважалися, відгадували загадки, із задоволенням погралися в рухливі ігри, наввипередки відповідали на запитання вікторини «Калейдоскоп казок».Фестиваль завершився флешмобом «Бібліотек@ в кадрі», що відбувся на театральному майдані міста Луцька. Міські бібліотеки презентували свої заклади, знайомили усіх перехожих з діяльністю та напрямками роботи. Метою заходу було привернути увагу громадськості до діяльності культурних закладів міста та залучити нових користувачів.