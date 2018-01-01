вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, скільки грошей витратили на розвиток спорту у Луцьку

Повідомили, скільки грошей витратили на розвиток спорту у Луцьку
У першому півріччі 2018 року на розвиток фізичної культури та спорту у Луцьку витратили 2,8 мільйона гривень.

Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик повідомив, що на утримання центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» станом на 1 липня використали 893 тис. грн, на проведення заходів, навчально-тренувальні збори, участь збірних команд міста у змаганнях – 429 тис. грн, фінансову підтримку міських федерацій із видів спорту – 548 тис. грн, підтримку спортивних клубів та команд – 420 тис. грн. 378 тисяч витратили на щомісячні стипендії кращим спортсменам міста.

У 2017 році на розвиток фізкультури та спорту в Луцьку використали 8,2 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі «базарники» платитимуть більше за оренду
Сьогодні, 09:41
Для Луцька розроблять ексклюзивний сувенір
Сьогодні, 09:38
Повідомили, скільки грошей витратили на розвиток спорту у Луцьку
Сьогодні, 09:27
Луцьк отримав 14 мільйонів на зарплати медикам
Сьогодні, 09:21
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось 300 автівок
Сьогодні, 09:14
Схожі новини
Волинській спортсменці хочуть купити «супер-велосипед» Волинській спортсменці хочуть купити «супер-велосипед»
25 вересень, 12:05
Спортсменці з Луцька подарували квартиру Спортсменці з Луцька подарували квартиру
25 вересень, 11:20
Море позитиву, блискучі результати та командна підтримка: «КроШу» взяв участь у «Luchesk Half Marathon». ФОТО* Море позитиву, блискучі результати та командна підтримка: «КроШу» взяв участь у «Luchesk Half Marathon». ФОТО*
10 вересень, 08:35
У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу У Луцьку відбудеться турнір з баскетболу
05 вересень, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві затримали чоловіка, який викрав більше 100 «блях». ФОТО
Сьогодні, 10:03
 0
Поблизу «Варшавки» знесуть аварійну зупинку
Сьогодні, 10:00
 0
Помер чоловік, якого вночі під Луцьком збила маршрутка. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:47
 0
У Луцьку зменшили площу прибережної смуги Сапалаївки
Сьогодні, 09:43
 0
Луцькі «базарники» платитимуть більше за оренду
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8