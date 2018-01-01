Повідомили, скільки грошей витратили на розвиток спорту у Луцьку
Сьогодні, 09:27
У першому півріччі 2018 року на розвиток фізичної культури та спорту у Луцьку витратили 2,8 мільйона гривень.
Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик повідомив, що на утримання центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» станом на 1 липня використали 893 тис. грн, на проведення заходів, навчально-тренувальні збори, участь збірних команд міста у змаганнях – 429 тис. грн, фінансову підтримку міських федерацій із видів спорту – 548 тис. грн, підтримку спортивних клубів та команд – 420 тис. грн. 378 тисяч витратили на щомісячні стипендії кращим спортсменам міста.
У 2017 році на розвиток фізкультури та спорту в Луцьку використали 8,2 мільйона гривень.
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Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексій Веремійчик повідомив, що на утримання центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» станом на 1 липня використали 893 тис. грн, на проведення заходів, навчально-тренувальні збори, участь збірних команд міста у змаганнях – 429 тис. грн, фінансову підтримку міських федерацій із видів спорту – 548 тис. грн, підтримку спортивних клубів та команд – 420 тис. грн. 378 тисяч витратили на щомісячні стипендії кращим спортсменам міста.
У 2017 році на розвиток фізкультури та спорту в Луцьку використали 8,2 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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