Повідомили, скільки грошей витратили на розвиток спорту у Луцьку

У першому півріччі 2018 року на розвиток фізичної культури та спорту у Луцьку витратили 2,8 мільйона гривень.Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту сім’ї, молоді та спортуповідомив, що на утримання центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» станом на 1 липня використали 893 тис. грн, на проведення заходів, навчально-тренувальні збори, участь збірних команд міста у змаганнях – 429 тис. грн, фінансову підтримку міських федерацій із видів спорту – 548 тис. грн, підтримку спортивних клубів та команд – 420 тис. грн. 378 тисяч витратили на щомісячні стипендії кращим спортсменам міста.У 2017 році на розвиток фізкультури та спорту в Луцьку використали 8,2 мільйона гривень.