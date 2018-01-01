На Волині затримали наркомана за кермом. ФОТО
Сьогодні, 13:10
У Ковелі на вулиці Відродження поліцейські зупинили автомобіль з водієм, в якого виявили ознаки наркотичного сп'яніння.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 3 жовтня інспектори помітили автомобіль, водій якого рухався з порушеннями, зокрема, не вмикав покажчики повороту.
При спілкуванні з чоловіком патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння: той не реагував на світло, дивно поводився, мав порушену координацію рухів і мови тощо.
Недовго думаючи, вирвався і почав утікати, а згодом – чинити злісну непокору при затриманні.
Далі 32-річну особу доставили у відділок поліції, де оформили необхідні адмінматеріали за порушення.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 3 жовтня інспектори помітили автомобіль, водій якого рухався з порушеннями, зокрема, не вмикав покажчики повороту.
При спілкуванні з чоловіком патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння: той не реагував на світло, дивно поводився, мав порушену координацію рухів і мови тощо.
Недовго думаючи, вирвався і почав утікати, а згодом – чинити злісну непокору при затриманні.
Далі 32-річну особу доставили у відділок поліції, де оформили необхідні адмінматеріали за порушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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