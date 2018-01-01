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На Волині – найвищі ціни на моркву та цибулю у країні

На Волині – найвищі ціни на моркву та цибулю у країні
На Волині – найвищі ціни на моркву та цибулю у країні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Отож, на Волині цибуля коштує 10,4 гривень за кілограм, коли середня ціна по Україні – 8,4 гривень.

Морква на Волині коштує 19,1 гривень за кілограм, а середня ціна по Україні – 15,1 гривень.

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Теги: ціни, Волинь, морква, цибуля
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