На Волині – найвищі ціни на моркву та цибулю у країні





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.



Отож, на Волині цибуля коштує 10,4 гривень за кілограм, коли середня ціна по Україні – 8,4 гривень.



Морква на Волині коштує 19,1 гривень за кілограм, а середня ціна по Україні – 15,1 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині – найвищі ціни на моркву та цибулю у країні.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мережОтож, на Волині цибуля коштує 10,4 гривень за кілограм, коли середня ціна по Україні – 8,4 гривень.Морква на Волині коштує 19,1 гривень за кілограм, а середня ціна по Україні – 15,1 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію