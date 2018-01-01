На Волині – найвищі ціни на моркву та цибулю у країні
Сьогодні, 15:02
На Волині – найвищі ціни на моркву та цибулю у країні.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Отож, на Волині цибуля коштує 10,4 гривень за кілограм, коли середня ціна по Україні – 8,4 гривень.
Морква на Волині коштує 19,1 гривень за кілограм, а середня ціна по Україні – 15,1 гривень.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Отож, на Волині цибуля коштує 10,4 гривень за кілограм, коли середня ціна по Україні – 8,4 гривень.
Морква на Волині коштує 19,1 гривень за кілограм, а середня ціна по Україні – 15,1 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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