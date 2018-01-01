Двоє лучанок виграли ноутбуки, розраховуючись картками ПриватБанку*

Завершився перший етап акції “Back to school з Mastercard та ПриватБанком”. До числа переможців увійшло семеро лучан.Із 15 серпня до 15 вересня діяла акція “Back to school з Mastercard та ПриватБанком”. Згідно з умовами, потрібно було зареєструватись на сайті ПриватБанку і здійснити покупку через будь-який POS-термінал карткою Mastercard на суму не менш ніж 50 гривень.Переможців першого етапу визначили у вересні. Серед них - і лучанки Наталія Островська та Оксана Андріюк. Вони отримали потужні ноутбуки Lenovo.Обоє жінок - давні клієнти ПриватБанку, активно користуються картками та банківськими сервісами. І обоє спершу не повірили в удачу.“Зареєструвалася і забула. А вже коли подзвонили і повідомили про виграш, не повірила - з тисяч учасників обрали мене. Надзвичайно приємно”, - поділилася враженнями Наталія Островська.А її “колега” по виграшу Оксана Андріюк зізнається: якраз замислювалася про покупку нового ноутбука на заміну старому, тому подарунок - як ніколи доречний.До слова, ще п’ять лучан виграли сертифікати до мережі спеціалізованих канцелярських магазинів AKVAREL на 500 гривень, тож зможуть потішити себе якісними офісними чи шкільними дрібничками.Детальніше про актуальні акції ПриватБанку можна дізнатися на сайті promos.privatbank.ua або у Telegram-каналі @promosPB.