вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє лучанок виграли ноутбуки, розраховуючись картками ПриватБанку*

Двоє лучанок виграли ноутбуки, розраховуючись картками ПриватБанку*
Завершився перший етап акції “Back to school з Mastercard та ПриватБанком”. До числа переможців увійшло семеро лучан.

Із 15 серпня до 15 вересня діяла акція “Back to school з Mastercard та ПриватБанком”. Згідно з умовами, потрібно було зареєструватись на сайті ПриватБанку і здійснити покупку через будь-який POS-термінал карткою Mastercard на суму не менш ніж 50 гривень.

Переможців першого етапу визначили у вересні. Серед них - і лучанки Наталія Островська та Оксана Андріюк. Вони отримали потужні ноутбуки Lenovo.

Обоє жінок - давні клієнти ПриватБанку, активно користуються картками та банківськими сервісами. І обоє спершу не повірили в удачу.

“Зареєструвалася і забула. А вже коли подзвонили і повідомили про виграш, не повірила - з тисяч учасників обрали мене. Надзвичайно приємно”, - поділилася враженнями Наталія Островська.

А її “колега” по виграшу Оксана Андріюк зізнається: якраз замислювалася про покупку нового ноутбука на заміну старому, тому подарунок - як ніколи доречний.

До слова, ще п’ять лучан виграли сертифікати до мережі спеціалізованих канцелярських магазинів AKVAREL на 500 гривень, тож зможуть потішити себе якісними офісними чи шкільними дрібничками.

Детальніше про актуальні акції ПриватБанку можна дізнатися на сайті promos.privatbank.ua або у Telegram-каналі @promosPB.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Приватбанк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У спальному районі Луцька повісився чоловік
Сьогодні, 19:09
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 жовтня
Сьогодні, 19:00
Двоє лучанок виграли ноутбуки, розраховуючись картками ПриватБанку*
Сьогодні, 18:46
У райцентрі на Волині не вистачає бейбі-боксів для новоспечених мам
Сьогодні, 18:43
Лучанин виростив кавбуза-гіганта. ФОТО
Сьогодні, 18:28
Схожі новини
PrivatMoney розширює присутність в Європі* PrivatMoney розширює присутність в Європі*
02 жовтень, 20:32
Понад 23 тисячі волинян застрахувалися у ПриватБанку* Понад 23 тисячі волинян застрахувалися у ПриватБанку*
01 жовтень, 19:52
ПриватБанк розширює мережу банкоматів і терміналів у Станиці Луганській* ПриватБанк розширює мережу банкоматів і терміналів у Станиці Луганській*
29 вересень, 02:13
ПриватБанк нагадав клієнтам правила особистої кібербезпеки* ПриватБанк нагадав клієнтам правила особистої кібербезпеки*
28 вересень, 15:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани дивитимуться кіно з патрульними поліцейськими
Сьогодні, 19:35
 0
У волинському селі біля смітника знайшли людські останки
Сьогодні, 19:20
 0
Що цікавого відбудеться у «Промені» в жовтні*
Сьогодні, 19:15
 0
У спальному районі Луцька повісився чоловік
Сьогодні, 19:09
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8