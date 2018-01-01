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У Луцьку п'янючий водій врізався в дерево. ВІДЕО

У Луцьку п'янючий водій врізався в дерево. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті Шевченка-Чернишевського сталася аварія.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

П'яний водій Mercedes Vito не впорався з керуванням та в'їхав у кювет.

При перевірці патрульна поліція виявила 1,88 ‰. В автомобілі перебували ще двоє пасажирів у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Детальніше у сюжеті.


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Теги: ДТП, аварія
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