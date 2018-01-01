У Луцьку п'янючий водій врізався в дерево. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
У Луцьку на перехресті Шевченка-Чернишевського сталася аварія.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
П'яний водій Mercedes Vito не впорався з керуванням та в'їхав у кювет.
При перевірці патрульна поліція виявила 1,88 ‰. В автомобілі перебували ще двоє пасажирів у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Детальніше у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
П'яний водій Mercedes Vito не впорався з керуванням та в'їхав у кювет.
При перевірці патрульна поліція виявила 1,88 ‰. В автомобілі перебували ще двоє пасажирів у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Детальніше у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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