У Луцьку п'янючий водій врізався в дерево. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.



П'яний водій Mercedes Vito не впорався з керуванням та в'їхав у кювет.



При перевірці патрульна поліція виявила 1,88 ‰. В автомобілі перебували ще двоє пасажирів у стані сильного алкогольного сп'яніння.



Детальніше у сюжеті.





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