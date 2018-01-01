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Цукерки або смерть: у «ПортCity» – hand made ярмарок*

Цукерки або смерть: у «ПортCity» – hand made ярмарок*
У ТРЦ «ПортCity» відбудеться hand made ярмарок «Halloween».

28 жовтня на Вас чекають майстер-класи, подарунки, знижки, парад монстрів та багато солодощів.

Давайте позитивно проведемо цей день у ТРЦ «ПортCity».

Слідкуйте за наступними анонсами!
Цукерки або смерть: у «ПортCity» – hand made ярмарок*

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Теги: ПортCity
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