Цукерки або смерть: у «ПортCity» – hand made ярмарок*





28 жовтня на Вас чекають майстер-класи, подарунки, знижки, парад монстрів та багато солодощів.



Давайте позитивно проведемо цей день у ТРЦ «ПортCity».



Слідкуйте за наступними анонсами!



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