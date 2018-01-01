Цукерки або смерть: у «ПортCity» – hand made ярмарок*
Сьогодні, 18:32
У ТРЦ «ПортCity» відбудеться hand made ярмарок «Halloween».
28 жовтня на Вас чекають майстер-класи, подарунки, знижки, парад монстрів та багато солодощів.
Давайте позитивно проведемо цей день у ТРЦ «ПортCity».
Слідкуйте за наступними анонсами!
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28 жовтня на Вас чекають майстер-класи, подарунки, знижки, парад монстрів та багато солодощів.
Давайте позитивно проведемо цей день у ТРЦ «ПортCity».
Слідкуйте за наступними анонсами!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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