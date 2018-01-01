Назвали будинок у Луцьку, де живе боржник-рекордсмен
05 жовтень, 23:00
У Луцьку 14 квартир боргують 1,2 мільйона гривень за теплопостачання.
Про це сьогодні, 5 жовтня, в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live» повідомила директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - передає Конкурент.
З її слів, загальний борг населення у Луцьку за теплопостачання становить 40 мільйонів гривень. На її думку, причиною цьому є низька платоспроможність населення.
Окрім цього, Малютіна зазначила, що найбільший боржник живе в будинку за адресою Молоді, 3. Сума заборгованості становить 102 тисячі гривень.
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Про це сьогодні, 5 жовтня, в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live» повідомила директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - передає Конкурент.
З її слів, загальний борг населення у Луцьку за теплопостачання становить 40 мільйонів гривень. На її думку, причиною цьому є низька платоспроможність населення.
Окрім цього, Малютіна зазначила, що найбільший боржник живе в будинку за адресою Молоді, 3. Сума заборгованості становить 102 тисячі гривень.
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