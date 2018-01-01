вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали будинок у Луцьку, де живе боржник-рекордсмен

Назвали будинок у Луцьку, де живе боржник-рекордсмен
У Луцьку 14 квартир боргують 1,2 мільйона гривень за теплопостачання.

Про це сьогодні, 5 жовтня, в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live» повідомила директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - передає Конкурент.

З її слів, загальний борг населення у Луцьку за теплопостачання становить 40 мільйонів гривень. На її думку, причиною цьому є низька платоспроможність населення.

Окрім цього, Малютіна зазначила, що найбільший боржник живе в будинку за адресою Молоді, 3. Сума заборгованості становить 102 тисячі гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалення, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО
05 жовтень, 23:48
Назвали будинок у Луцьку, де живе боржник-рекордсмен
05 жовтень, 23:00
Школярі на Волині заготовляють жолуді для тварин на зиму. ФОТО
05 жовтень, 22:24
Луцькі баскетболісти у Кубку України напоролись на сусідів
05 жовтень, 21:56
Схожі новини
На ДКП «Луцьктепло» заявили, що опалення 15 жовтня можуть і не включити На ДКП «Луцьктепло» заявили, що опалення 15 жовтня можуть і не включити
05 жовтень, 00:10
Лучанам пропонують платити за опалення авансом Лучанам пропонують платити за опалення авансом
04 жовтень, 16:02
Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО
01 жовтень, 09:58
Розповіли, чи готовий Луцьк до морозів Розповіли, чи готовий Луцьк до морозів
25 вересень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція прокоментувала інцидент із луцьким депутатом на краденому байку
Сьогодні, 00:01
 0
6 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО
05 жовтень, 23:48
 0
Назвали будинок у Луцьку, де живе боржник-рекордсмен
05 жовтень, 23:00
 0
Школярі на Волині заготовляють жолуді для тварин на зиму. ФОТО
05 жовтень, 22:24
 0
Медіа
відео
1/8