Назвали будинок у Луцьку, де живе боржник-рекордсмен





Про це сьогодні, 5 жовтня, в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live» повідомила директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна, - передає



З її слів, загальний борг населення у Луцьку за теплопостачання становить 40 мільйонів гривень. На її думку, причиною цьому є низька платоспроможність населення.



Окрім цього, Малютіна зазначила, що найбільший боржник живе в будинку за адресою Молоді, 3. Сума заборгованості становить 102 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 14 квартир боргують 1,2 мільйона гривень за теплопостачання.Про це сьогодні, 5 жовтня, в«Протилежний погляд Live» повідомила директор ДКП «Луцьктепло», - передає Конкурент З її слів, загальний борг населення у Луцьку за теплопостачання становить 40 мільйонів гривень. На її думку, причиною цьому є низька платоспроможність населення.Окрім цього, Малютіна зазначила, що найбільший боржник живе в будинку за адресою Молоді, 3. Сума заборгованості становить 102 тисячі гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію