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Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО

Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО
Працівники патрульної поліції у Луцьку затримали водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

На перехресті вулиці Боженка та бульвару Дружби Народів у Луцьку сьогодні, 5 жовтня, приблизно о 21.00 водій «Лади» не врахував безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з Daewoo.

При спілкуванні інспектори виявили у водія «Лади» ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка.

На винуватця оформили 2 протоколи.

Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО
Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО
Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк
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