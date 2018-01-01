Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО
05 жовтень, 23:48
Працівники патрульної поліції у Луцьку затримали водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
На перехресті вулиці Боженка та бульвару Дружби Народів у Луцьку сьогодні, 5 жовтня, приблизно о 21.00 водій «Лади» не врахував безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з Daewoo.
При спілкуванні інспектори виявили у водія «Лади» ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка.
На винуватця оформили 2 протоколи.
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Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
На перехресті вулиці Боженка та бульвару Дружби Народів у Луцьку сьогодні, 5 жовтня, приблизно о 21.00 водій «Лади» не врахував безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з Daewoo.
При спілкуванні інспектори виявили у водія «Лади» ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка.
На винуватця оформили 2 протоколи.
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