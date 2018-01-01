Затримали п’яного водія, який скоїв аварію на ДПЗ у Луцьку. ФОТО





Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.



На перехресті вулиці Боженка та бульвару Дружби Народів у Луцьку сьогодні, 5 жовтня, приблизно о 21.00 водій «Лади» не врахував безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з Daewoo.



При спілкуванні інспектори виявили у водія «Лади» ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка.



На винуватця оформили 2 протоколи.





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