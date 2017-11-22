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Старосту волинських сіл впіймали на хабарі, – ЗМІ

Старосту волинських сіл впіймали на хабарі, – ЗМІ
Посадовцем, якого 5 жовтня впіймали на хабарі, виявився сільський староста в Іваничівському районі.

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, 6 тисяч гривень представник влади отримав від волинянина за можливість вивезення руди із терикону недіючої шахти.

Із власних джерел інтернет-виданню «БУГ» стало відомо, що посадовцем виявився староста по Заболотцівському округу (села Заболотці та Біличі), колишній шахтар Олександр Цибуховський.

Наразі за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Мова йде про одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі строком від п’яти до десяти років.

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Теги: хабар, посадовець
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