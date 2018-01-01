Відомий волинський гуморист зворушливо привітав дружину з річницею весілля. ФОТО
Сьогодні, 10:26
Волинський ведучий, гуморист команди "Замок Любарта" Назар Пащук привітав дружину Тетяну з річницею весілля.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Назара Пащука, 6 жовтня минає рік, як вони з Тетяною побралися.
"Цей рік був дуже швидкий і дуже продуктивний. Дякую, що надихаєш і підтримуєш мене. Разом ми зможемо все. Кохаю тебе! Безмежно кохаю!" - звернувся він до дружини.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Назара Пащука, 6 жовтня минає рік, як вони з Тетяною побралися.
"Цей рік був дуже швидкий і дуже продуктивний. Дякую, що надихаєш і підтримуєш мене. Разом ми зможемо все. Кохаю тебе! Безмежно кохаю!" - звернувся він до дружини.
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