Відомий волинський гуморист зворушливо привітав дружину з річницею весілля. ФОТО

Волинський ведучий, гуморист команди "Замок Любарта"привітав дружинуз річницею весілля.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.За словами Назара Пащука, 6 жовтня минає рік, як вони з Тетяною побралися."Цей рік був дуже швидкий і дуже продуктивний. Дякую, що надихаєш і підтримуєш мене. Разом ми зможемо все. Кохаю тебе! Безмежно кохаю!" - звернувся він до дружини.