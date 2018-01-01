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На Волині єврокомісія перевіряла, як боролися із африканською чумою свиней

На Волині єврокомісія перевіряла, як боролися із африканською чумою свиней
На Волинь приїжджала ветеринарна комісія із Євросоюзу, аби перевірити, як в області ліквідовували вогнище захворювання африканської чуми свиней (АЧС).

Про це в інтерв'ю Інфомаційному агентству "ВолиньPost" розповів очільник Держпродспоживслжби на Волині Богдан Лозинський.

Посадовець повідомив, що минулого тижня до головного управління Держпродспоживслужби приїжджали інспектори із Євросоюзу. Комісія із міжнародного епізоотичного бюро, фахівці-ветеринари вивчали, як в області ліквідовували вогнище захворювання і як працювали над недопущенням поширення.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: КЕРІВНИК ДЕРЖПРОДСРОЖИВСЛУЖБИ НА ВОЛИНІ ПРО ЧУМУ СВИНЕЙ, ШТРАФИ ТА ВІДТІК КАДРІВ ЗА КОРДОН

Звіт від комісарів надійде протягом 20-ти днів.

"Вони звернули увагу на деякі моменти. Наприклад, відшкодування за трупи диких тварин – у Європі зараз існує практика, коли платять 50 євро людині, яка повідомила, де лежить труп дикого кабана. Окрім того, їх цікавила просвітницька робота – на сходах селян наші фахівці розповідають про заходи, які я вам перечислював, чіпляють листівки у людних місцях тощо. Зрештою, більш детальний аналіз ми побачимо у звіті", - повідомив Лозинський.

Нагадаємо, що цьогоріч АЧС фіксували на Волині - у Любомльському районі в прикордонній зоні виявили заражені трупи диких свиней. Тому у двох лісництвах відстріляли всіх диких кабанів і ситуація вирівнялася.

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Теги: афиканська чума свиней, хвороба, комісія, Богдан Лозинський
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