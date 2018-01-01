Пожежа поблизу Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 01:03
У мережі опублікували відео пожежі, яка сталася поблизу села Сирники Луцького району.
Про це у соціальній мережі Facebook написав майстер Андрій Бондарук.
Чоловік, відомий майстер дерев’яних іграшок, опублікував вражаюче відео пожежі.
«Сирники сьогодні», - йдеться у коментарі до відео.
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Про це у соціальній мережі Facebook написав майстер Андрій Бондарук.
Чоловік, відомий майстер дерев’яних іграшок, опублікував вражаюче відео пожежі.
«Сирники сьогодні», - йдеться у коментарі до відео.
ДИВИТИСЯ ВІДЕО
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