Пожежа поблизу Луцька. ВІДЕО





Про це у соціальній мережі Facebook написав майстер Андрій Бондарук.



Чоловік, відомий майстер дерев’яних іграшок, опублікував вражаюче відео пожежі.



«Сирники сьогодні», - йдеться у коментарі до відео.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували відео пожежі, яка сталася поблизу села Сирники Луцького району.Про це у соціальній мережі Facebook написав майстерЧоловік, відомий майстер дерев’яних іграшок, опублікував вражаюче відео пожежі.«Сирники сьогодні», - йдеться у коментарі до відео.

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