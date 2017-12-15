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У Луцьку судили розбійника, який «вирубив» та пограбував чоловіка

У Луцьку судили розбійника, який «вирубив» та пограбував чоловіка
У Луцьку розбійнику, який вдарив та обікрав чоловіка на зупинці, реальне покарання замінили на умовне, та зобов’язали сплатити жертві 10 тисяч гривень моральної компенсації.

Про це стало відомо із вироку Луцького міськрайонного суд від 3 жовтня.

2 лютого 2018 року о 01.30 год ночі поблизу зупинки біля школи №26 на проспекті Соборності чоловік напав на іншого чоловіка. Нападник вдарив його кулаком в лице, від чого жертва втратила свідомість. Опісля розбійник забрав у непритомного чоловіка мобільний телефон та сумку, у якій був покерний набір. Загальна сума збитків становила трохи більше 3-их тисяч гривень.

Суд ухвалив визнати нападника винним, та, зрештою, той обійшовся умовним покаранням із іспитовим строком у 2 роки. Окрім того, з розбійника стягнуть 10 тис. грн моральної шкоди та понад 7 тис. грн витрат на правову допомогу.

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Теги: розбій, напад, Луцьк
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