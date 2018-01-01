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Halloween hand made ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*

Halloween hand made ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*
Через 19 днів ви почуєте славнозвісну фразу «цукерки або смерть», а це означає, що 28 жовтня у ТРЦ «ПортCity» Halloween hand made ярмарок!

Ви зможете поласувати найсмачнішими солодощами, смак яких ви запам’ятаєте на все життя; знайдете креативні, а головне ексклюзивні сувеніри, що будуть радувати око та нагадуватимуть про позитивне свято у ТРЦ «ПортCity». А ще ми допоможемо бути Вам у тренді.

Якщо вмієте красиво декорувати – це значить, що Ви вже у тренді, чи не так? На Вас чекають майстер-класи з декорування та вирізання гарбузів.

Будьте у тренді! Обирайте ТРЦ «ПортCity», бо це найкращий комплекс міста Луцьк!
Halloween hand made ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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