Halloween hand made ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 17:15
Через 19 днів ви почуєте славнозвісну фразу «цукерки або смерть», а це означає, що 28 жовтня у ТРЦ «ПортCity» Halloween hand made ярмарок!
Ви зможете поласувати найсмачнішими солодощами, смак яких ви запам’ятаєте на все життя; знайдете креативні, а головне ексклюзивні сувеніри, що будуть радувати око та нагадуватимуть про позитивне свято у ТРЦ «ПортCity». А ще ми допоможемо бути Вам у тренді.
Якщо вмієте красиво декорувати – це значить, що Ви вже у тренді, чи не так? На Вас чекають майстер-класи з декорування та вирізання гарбузів.
Будьте у тренді! Обирайте ТРЦ «ПортCity», бо це найкращий комплекс міста Луцьк!
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Ви зможете поласувати найсмачнішими солодощами, смак яких ви запам’ятаєте на все життя; знайдете креативні, а головне ексклюзивні сувеніри, що будуть радувати око та нагадуватимуть про позитивне свято у ТРЦ «ПортCity». А ще ми допоможемо бути Вам у тренді.
Якщо вмієте красиво декорувати – це значить, що Ви вже у тренді, чи не так? На Вас чекають майстер-класи з декорування та вирізання гарбузів.
Будьте у тренді! Обирайте ТРЦ «ПортCity», бо це найкращий комплекс міста Луцьк!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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