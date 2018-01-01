Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО





Про це повідомили у



Нагадаємо, їх викрили 8 жовтня.



9 жовтня детективи слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили про підозру головному спеціалісту Володимир-Волинського міжрайонного відділу УДСНС та начальнику Володимир-Волинського районного управління Держпродспоживслужби у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 368 ККУ. Йдеться про отримання неправомірної вигоди службовою особою.



Детективи поліції спільно із співробітниками управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали посадовців ДСНС та Держпродспоживслужби під час чергового отримання неправомірної вигоди у розмірі 12 тис. грн. Гроші службовці отримали за невтручання у здійснення господарської діяльності, пов’язаної з реалізацією дизпалива.



«Правопорушників затримали в порядку статті 208 КПК України. Слідчі оголосили посадовцям про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, – повідомив начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига. Наразі вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили про підозру двом волинським посадовцям, які «погоріли» на хабарі в розмірі 12 тисяч гривень.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо,9 жовтня детективи слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили про підозру головному спеціалісту Володимир-Волинського міжрайонного відділу УДСНС та начальнику Володимир-Волинського районного управління Держпродспоживслужби у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 368 ККУ. Йдеться про отримання неправомірної вигоди службовою особою.Детективи поліції спільно із співробітниками управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали посадовців ДСНС та Держпродспоживслужби під час чергового отримання неправомірної вигоди у розмірі 12 тис. грн. Гроші службовці отримали за невтручання у здійснення господарської діяльності, пов’язаної з реалізацією дизпалива.«Правопорушників затримали в порядку статті 208 КПК України. Слідчі оголосили посадовцям про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, – повідомив начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига. Наразі вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію