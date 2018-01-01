вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО

Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО
Повідомили про підозру двом волинським посадовцям, які «погоріли» на хабарі в розмірі 12 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, їх викрили 8 жовтня.

9 жовтня детективи слідчого управління ГУНП у Волинській області повідомили про підозру головному спеціалісту Володимир-Волинського міжрайонного відділу УДСНС та начальнику Володимир-Волинського районного управління Держпродспоживслужби у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 368 ККУ. Йдеться про отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Детективи поліції спільно із співробітниками управління захисту економіки під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали посадовців ДСНС та Держпродспоживслужби під час чергового отримання неправомірної вигоди у розмірі 12 тис. грн. Гроші службовці отримали за невтручання у здійснення господарської діяльності, пов’язаної з реалізацією дизпалива.

«Правопорушників затримали в порядку статті 208 КПК України. Слідчі оголосили посадовцям про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, – повідомив начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига. Наразі вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу та відсторонення їх від займаних посад».
Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО
Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, посадовець, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, хто із волинян-посадовців має криптовалюту
Сьогодні, 15:48
На Волині в лісі знайшли людські останки
Сьогодні, 15:43
Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО
Сьогодні, 15:30
У луцькому будинку декілька днів немає води
Сьогодні, 15:13
Розпочався Синод, на якому можуть затвердити Томос для української церкви
Сьогодні, 15:03
Схожі новини
На Волині затримали поліцейських, які брали хабарі. ФОТО На Волині затримали поліцейських, які брали хабарі. ФОТО
04 вересень, 16:20
На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО На Волині киянин хотів відкупитися від поліцейських. ФОТО
20 серпень, 10:35
Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами Через хабар луцькому патрульному чоловік 3 роки сидітиме за ґратами
25 липень, 15:57
Волинський поліцейський, якого спіймали на хабарі, відбувся штрафом Волинський поліцейський, якого спіймали на хабарі, відбувся штрафом
13 липень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, хто із волинян-посадовців має криптовалюту
Сьогодні, 15:48
 0
На Волині в лісі знайшли людські останки
Сьогодні, 15:43
 0
Волинських посадовців, яких впіймали на хабарі, можуть «попросити» з роботи. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
У луцькому будинку декілька днів немає води
Сьогодні, 15:13
 0
Розпочався Синод, на якому можуть затвердити Томос для української церкви
Сьогодні, 15:03
 0
Медіа
відео
1/8