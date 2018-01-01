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На Волині горів дерев'яний будинок

На Волині горів дерев'яний будинок
У селі Судче Любешівського району горів дерев'яний житловий будинок.

Про це повідомили у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.

9 жовтня о 02:28 вогнем зайнявся дерев’яний житловий будинок.

Пожежу о 02:55 локалізували працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешова разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Залізниця, а о 03:12 остаточно її ліквідували.

Ймовірна причина пожежі – неправильне облаштування та експлуатація печей та димарів.

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Теги: пожежа, Волинь, Судче, будинок
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