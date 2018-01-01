На Волині горів дерев'яний будинок
Сьогодні, 14:20
У селі Судче Любешівського району горів дерев'яний житловий будинок.
Про це повідомили у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.
9 жовтня о 02:28 вогнем зайнявся дерев’яний житловий будинок.
Пожежу о 02:55 локалізували працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешова разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Залізниця, а о 03:12 остаточно її ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – неправильне облаштування та експлуатація печей та димарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі управління ДСНС у Волинській області.
9 жовтня о 02:28 вогнем зайнявся дерев’яний житловий будинок.
Пожежу о 02:55 локалізували працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Любешова разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Залізниця, а о 03:12 остаточно її ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – неправильне облаштування та експлуатація печей та димарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горів дерев'яний будинок
Сьогодні, 14:20
Волинян попереджають про туман
Сьогодні, 14:16
У Луцьку горіла двокімнатна квартира
Сьогодні, 14:00
Неймовірні перевтілення волинянки на шоу «Модель XL». ВІДЕО
Сьогодні, 13:49
Пухнаста синичка позувала для волинського фотографа
Сьогодні, 13:30