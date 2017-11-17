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На Волині через релігійні переконання люди не підписують декларацій з лікарями

На Волині через релігійні переконання люди не підписують декларацій з лікарями
У Ратнівському районі лише половина жителів підписали декларації із сімейними лікарями та педіатрами. Значна частина людей відмовляється від цього через релігійні переконання.

Про це повідомив голова Ратнівської районної адміністрації Андрій Харлампович, - інформує Перший.

«Є пункт у декларації про обробку персональних даних. Я так розумію, через релігійні переконання чи вказівки священиків люди відмовляються від оформлення декларацій. Частина людей відмовились від ідентифікаційного коду через релігійні переконання, а є ті, які не хочуть вказувати його.

Їхні почуття можна зрозуміти, але є можливість підписання декларацій без використання ідентифікаційних кодів», – розповів посадовець.

Він додав, що у зв’язку з цим в районі проводитимуть роз’яснювальну роботу. 11 жовтня відбудеться нарада із директорами шкіл, щоб ті допомогли активізувати роботу батьків саме щодо оформлення дитячих декларацій.

«Таких людей багато. Є села, де релігійні громади мають дуже великий вплив. У Ратнівському районі це конкретно Велимченська ОТГ, а також села Жиричі і Гірники», – поінформував Харлампович.

Мова йде про вірян Української Православної Церкви Московського Патріархату, – сказав посадовець. Голова адміністрації наголосив, що також буде говорити з благочинними з цього приводу.


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Теги: лікарі, декларації, Волинь
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