На Волині через релігійні переконання люди не підписують декларацій з лікарями
Сьогодні, 16:10
У Ратнівському районі лише половина жителів підписали декларації із сімейними лікарями та педіатрами. Значна частина людей відмовляється від цього через релігійні переконання.
Про це повідомив голова Ратнівської районної адміністрації Андрій Харлампович, - інформує Перший.
«Є пункт у декларації про обробку персональних даних. Я так розумію, через релігійні переконання чи вказівки священиків люди відмовляються від оформлення декларацій. Частина людей відмовились від ідентифікаційного коду через релігійні переконання, а є ті, які не хочуть вказувати його.
Їхні почуття можна зрозуміти, але є можливість підписання декларацій без використання ідентифікаційних кодів», – розповів посадовець.
Він додав, що у зв’язку з цим в районі проводитимуть роз’яснювальну роботу. 11 жовтня відбудеться нарада із директорами шкіл, щоб ті допомогли активізувати роботу батьків саме щодо оформлення дитячих декларацій.
«Таких людей багато. Є села, де релігійні громади мають дуже великий вплив. У Ратнівському районі це конкретно Велимченська ОТГ, а також села Жиричі і Гірники», – поінформував Харлампович.
Мова йде про вірян Української Православної Церкви Московського Патріархату, – сказав посадовець. Голова адміністрації наголосив, що також буде говорити з благочинними з цього приводу.
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Про це повідомив голова Ратнівської районної адміністрації Андрій Харлампович, - інформує Перший.
«Є пункт у декларації про обробку персональних даних. Я так розумію, через релігійні переконання чи вказівки священиків люди відмовляються від оформлення декларацій. Частина людей відмовились від ідентифікаційного коду через релігійні переконання, а є ті, які не хочуть вказувати його.
Їхні почуття можна зрозуміти, але є можливість підписання декларацій без використання ідентифікаційних кодів», – розповів посадовець.
Він додав, що у зв’язку з цим в районі проводитимуть роз’яснювальну роботу. 11 жовтня відбудеться нарада із директорами шкіл, щоб ті допомогли активізувати роботу батьків саме щодо оформлення дитячих декларацій.
«Таких людей багато. Є села, де релігійні громади мають дуже великий вплив. У Ратнівському районі це конкретно Велимченська ОТГ, а також села Жиричі і Гірники», – поінформував Харлампович.
Мова йде про вірян Української Православної Церкви Московського Патріархату, – сказав посадовець. Голова адміністрації наголосив, що також буде говорити з благочинними з цього приводу.
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