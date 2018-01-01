Курс валют у Луцьку на 11 жовтня
Сьогодні, 09:05
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.838, а продаж - 28.167.
Євро при купівлі становить - 31.910, при продажу - 32.577.
Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.055, продаж - 7.590.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 31.910, при продажу - 32.577.
Курс російського рубля: купівля - 0.374, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.055, продаж - 7.590.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині «прикрили» незаконну АЗС. ФОТО
Сьогодні, 09:22
Доба на Донбасі: четверо загиблих, троє поранених
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку на 11 жовтня
Сьогодні, 09:05