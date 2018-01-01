У селі на Волині люди хочуть перекрити трасу через забиті буряками фури





10 жовтня активісти робили спроби не пропустити вантажівки з буряками, що рухалася цим шляхом, - пише



Таким чином люди протестують проти проїзду вантажівок аграрних підприємств, які руйнують місцеві дороги. Жителі розповідають, що щодня великовагові автомобілі возять на цукровий завод буряки.



«Вони, як тільки ніч настає, починають кататися. І вранці їздять. Ми вже 3 роки підряд воюємо, раніше навіть ночували тут, стерегли дорогу», – розповідає місцевий житель Олександр Фісаюк.



Більшість вантажівок «йдуть» перевантаженими, кажуть мешканці. В людей увірвався терпець і вони готові виходити гуртом на дорогу, щоб припинити рух автомобілів. 10-го жовтня активісти попередили владу про свої наміри.



«Люди сказали, що якщо камази їхатимуть далі, то будуть перекривати дорогу. Вони не хочуть, щоб вантажні автомобілі їхали цим шляхом і кажуть, що на нещодавно відремонтованій дорозі, яка веде до села, є місця, де асфальт вже відколовся», – зазначила староста Менчич Марія Синюк.



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На місце відразу виїхала група швидкого реагування поліції.



«Зі мною зв’язувався голова Іваничівської ОТГ і я направив туди працівників поліції. У мешканців вимога: навести порядок із вантажівками, в іншому випадку вони були готові перекрити дорогу. Ми працюємо на попередження», – зауважив головний поліцейський Іваничівщини Ігор Дорохольський.



Нагадаємо, що у 2017-му році голова Іваничівської селищної ради Федір Войтюк звертався до начальника управління автотранспортної інспекції у Волинській області Володимира Степанова з проханням встановити пункт вагового контролю, щоб можна було контролювати вагу автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці села Менчичі Іваничівського району хочуть блокувати рух вантажівок, аби завадити руйнуванню дороги.10 жовтня активісти робили спроби не пропустити вантажівки з буряками, що рухалася цим шляхом, - пише Буг Таким чином люди протестують проти проїзду вантажівок аграрних підприємств, які руйнують місцеві дороги. Жителі розповідають, що щодня великовагові автомобілі возять на цукровий завод буряки.«Вони, як тільки ніч настає, починають кататися. І вранці їздять. Ми вже 3 роки підряд воюємо, раніше навіть ночували тут, стерегли дорогу», – розповідає місцевий жительБільшість вантажівок «йдуть» перевантаженими, кажуть мешканці. В людей увірвався терпець і вони готові виходити гуртом на дорогу, щоб припинити рух автомобілів. 10-го жовтня активісти попередили владу про свої наміри.«Люди сказали, що якщо камази їхатимуть далі, то будуть перекривати дорогу. Вони не хочуть, щоб вантажні автомобілі їхали цим шляхом і кажуть, що на нещодавно відремонтованій дорозі, яка веде до села, є місця, де асфальт вже відколовся», – зазначила староста МенчичНа місце відразу виїхала група швидкого реагування поліції.«Зі мною зв’язувався голова Іваничівської ОТГ і я направив туди працівників поліції. У мешканців вимога: навести порядок із вантажівками, в іншому випадку вони були готові перекрити дорогу. Ми працюємо на попередження», – зауважив головний поліцейський ІваничівщиниНагадаємо, що у 2017-му році голова Іваничівської селищної радизвертався до начальника управління автотранспортної інспекції у Волинській областіз проханням встановити пункт вагового контролю, щоб можна було контролювати вагу автомобіля.

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