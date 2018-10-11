У Чехії знайшли ділянку, яка досі належить гестапо
Сьогодні, 04:08
На південному сході Чехії виявили маленьку земельну ділянку, яка формально досі належить нацистській таємній поліції - гестапо.
Про це пише Левый берег.
Ділянка площею 30 квадратних метрів в околицях містечка Годонін належала до Другої світової війни єврейській родині, яка загинула під час Голокосту. У 1943 році, під час нацистської окупації, її було занесено в кадастрові списки, причому як власника було вказано місцеве управління гестапо.
Після війни в результаті низки бюрократичних помилок ділянка не потрапила до жодного з нових власників, а в 1982 році під час чергового кадастрового перепису була знову записана як така, що належить «управлінню державної таємної поліції», хоча відомства з такою назвою у тодішній Чехословаччині не існувало.
Помилку виявили тільки зараз. Місцеве управління земельного фонду обіцяє швидко виправити її і приєднати ділянку до тих земельних угідь в цьому районі, які перебувають у розпорядженні держави.
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Про це пише Левый берег.
Ділянка площею 30 квадратних метрів в околицях містечка Годонін належала до Другої світової війни єврейській родині, яка загинула під час Голокосту. У 1943 році, під час нацистської окупації, її було занесено в кадастрові списки, причому як власника було вказано місцеве управління гестапо.
Після війни в результаті низки бюрократичних помилок ділянка не потрапила до жодного з нових власників, а в 1982 році під час чергового кадастрового перепису була знову записана як така, що належить «управлінню державної таємної поліції», хоча відомства з такою назвою у тодішній Чехословаччині не існувало.
Помилку виявили тільки зараз. Місцеве управління земельного фонду обіцяє швидко виправити її і приєднати ділянку до тих земельних угідь в цьому районі, які перебувають у розпорядженні держави.
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