У Чехії знайшли ділянку, яка досі належить гестапо





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Ділянка площею 30 квадратних метрів в околицях містечка Годонін належала до Другої світової війни єврейській родині, яка загинула під час Голокосту. У 1943 році, під час нацистської окупації, її було занесено в кадастрові списки, причому як власника було вказано місцеве управління гестапо.



Після війни в результаті низки бюрократичних помилок ділянка не потрапила до жодного з нових власників, а в 1982 році під час чергового кадастрового перепису була знову записана як така, що належить «управлінню державної таємної поліції», хоча відомства з такою назвою у тодішній Чехословаччині не існувало.



Помилку виявили тільки зараз. Місцеве управління земельного фонду обіцяє швидко виправити її і приєднати ділянку до тих земельних угідь в цьому районі, які перебувають у розпорядженні держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На південному сході Чехії виявили маленьку земельну ділянку, яка формально досі належить нацистській таємній поліції - гестапо.Про це пише Левый берег Ділянка площею 30 квадратних метрів в околицях містечка Годонін належала до Другої світової війни єврейській родині, яка загинула під час Голокосту. У 1943 році, під час нацистської окупації, її було занесено в кадастрові списки, причому як власника було вказано місцеве управління гестапо.Після війни в результаті низки бюрократичних помилок ділянка не потрапила до жодного з нових власників, а в 1982 році під час чергового кадастрового перепису була знову записана як така, що належить «управлінню державної таємної поліції», хоча відомства з такою назвою у тодішній Чехословаччині не існувало.Помилку виявили тільки зараз. Місцеве управління земельного фонду обіцяє швидко виправити її і приєднати ділянку до тих земельних угідь в цьому районі, які перебувають у розпорядженні держави.

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