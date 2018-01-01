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З початку місяця волиняни здали до поліції понад 100 одиниць зброї

З початку місяця волиняни здали до поліції понад 100 одиниць зброї
У рамках проведення з початку жовтня на території області місячника добровільної здачі зброї громадяни здали до органів поліції 104 мисливські рушниці, 22 пістолети та майже півтисячі одиниць різноманітних боєприпасів.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Зокрема, за минулу добу до поліції волиняни видали чотири гладкоствольні рушниці – «Іж-18», «МЦ 2001» та «ТОЗ-34».

Поліція нагадує, що у відповідності до ст. 263 Кримінального кодексу України за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність.

У разі добровільної здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності передбаченої цією статтею та отримує можливість законно її зареєструвати.
З початку місяця волиняни здали до поліції понад 100 одиниць зброї

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Теги: зброя, поліція
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