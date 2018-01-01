З початку місяця волиняни здали до поліції понад 100 одиниць зброї

У рамках проведення з початку жовтня на території області місячника добровільної здачі зброї громадяни здали до органів поліції 104 мисливські рушниці, 22 пістолети та майже півтисячі одиниць різноманітних боєприпасів.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Зокрема, за минулу добу до поліції волиняни видали чотири гладкоствольні рушниці – «Іж-18», «МЦ 2001» та «ТОЗ-34».Поліція нагадує, що у відповідності до ст. 263 Кримінального кодексу України за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність.У разі добровільної здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності передбаченої цією статтею та отримує можливість законно її зареєструвати.