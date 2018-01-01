З початку місяця волиняни здали до поліції понад 100 одиниць зброї
Сьогодні, 18:32
У рамках проведення з початку жовтня на території області місячника добровільної здачі зброї громадяни здали до органів поліції 104 мисливські рушниці, 22 пістолети та майже півтисячі одиниць різноманітних боєприпасів.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Зокрема, за минулу добу до поліції волиняни видали чотири гладкоствольні рушниці – «Іж-18», «МЦ 2001» та «ТОЗ-34».
Поліція нагадує, що у відповідності до ст. 263 Кримінального кодексу України за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність.
У разі добровільної здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності передбаченої цією статтею та отримує можливість законно її зареєструвати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Зокрема, за минулу добу до поліції волиняни видали чотири гладкоствольні рушниці – «Іж-18», «МЦ 2001» та «ТОЗ-34».
Поліція нагадує, що у відповідності до ст. 263 Кримінального кодексу України за незаконне зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність.
У разі добровільної здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності передбаченої цією статтею та отримує можливість законно її зареєструвати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому садочку висадили алею туй. ФОТО
Сьогодні, 19:03
Розважальна програма LEGO з нагоди розіграшу путівки у LEGOLAND*
Сьогодні, 18:47
З початку місяця волиняни здали до поліції понад 100 одиниць зброї
Сьогодні, 18:32
У Луцьку вулицю хочуть назвати на честь Івана Драча
Сьогодні, 18:16
На Донбасі снайпер поранив волинського бійця
Сьогодні, 18:06