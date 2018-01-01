Розповіли, коли будуватимуть багатостраждальну школу на Волині. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Як розповів заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось, попередній проект будівництва школи довелося переробляти, норми, за якими його виготовляли, застаріли.



Новий проект, який нині перебуває на експертизі, виготовлений з врахуванням сучасних норм будівництва, пожежної безпеки, він дешевший, розрахований, як і попередній, на 350 учнів, - каже Валентин Цьось.



Загальна вартість робіт – 80 мільйонів. Гроші на фундамент є – каже заступник голови ОДА.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нову школу у селі Стобихівка Камінь-Каширського району почнуть будувати не раніше середини листопада.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Як розповів заступник голови облдержадміністрації, попередній проект будівництва школи довелося переробляти, норми, за якими його виготовляли, застаріли.Новий проект, який нині перебуває на експертизі, виготовлений з врахуванням сучасних норм будівництва, пожежної безпеки, він дешевший, розрахований, як і попередній, на 350 учнів, - каже Валентин Цьось.Загальна вартість робіт – 80 мільйонів. Гроші на фундамент є – каже заступник голови ОДА.

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