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Розповіли, коли будуватимуть багатостраждальну школу на Волині. ВІДЕО

Розповіли, коли будуватимуть багатостраждальну школу на Волині. ВІДЕО
Нову школу у селі Стобихівка Камінь-Каширського району почнуть будувати не раніше середини листопада.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Як розповів заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось, попередній проект будівництва школи довелося переробляти, норми, за якими його виготовляли, застаріли.

Новий проект, який нині перебуває на експертизі, виготовлений з врахуванням сучасних норм будівництва, пожежної безпеки, він дешевший, розрахований, як і попередній, на 350 учнів, - каже Валентин Цьось.

Загальна вартість робіт – 80 мільйонів. Гроші на фундамент є – каже заступник голови ОДА.

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Теги: Стобихівка, освіта, школа
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