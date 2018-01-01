Курс валют у Луцьку на жовтня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.794, а продаж - 28.112.
Євро при купівлі становить - 32.000, при продажу - 32.714.
Курс російського рубля: купівля - 0.373, продаж - 0.433.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.063, продаж - 7.625.
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Євро при купівлі становить - 32.000, при продажу - 32.714.
Курс російського рубля: купівля - 0.373, продаж - 0.433.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.063, продаж - 7.625.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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