Курс валют у Луцьку на жовтня





Євро при купівлі становить - 32.000, при продажу - 32.714.



Курс російського рубля: купівля - 0.373, продаж - 0.433.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.063, продаж - 7.625.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.794, а продаж - 28.112.Євро при купівлі становить - 32.000, при продажу - 32.714.Курс російського рубля: купівля - 0.373, продаж - 0.433.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.063, продаж - 7.625.

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