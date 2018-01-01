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Курс валют у Луцьку на жовтня

Курс валют у Луцьку на жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.794, а продаж - 28.112.

Євро при купівлі становить - 32.000, при продажу - 32.714.

Курс російського рубля: купівля - 0.373, продаж - 0.433.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.063, продаж - 7.625.

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Теги: курс валют, Луцьк
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