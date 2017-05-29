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На Волині люди живуть у «гарбузовому» селі. ВІДЕО

На Волині люди живуть у «гарбузовому» селі. ВІДЕО
У Хворостові, що у Любомльському районі, кожна родина вирощує гарбузи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Гасбузи тут висівають гектарами. Навіть більше за зернові та картоплю.

Плодами годують живність, а от насіння продають. Таким гарбузовим бізнесом селяни займаються уже десять років.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: гарбузи, Волинь, село
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