На Волині люди живуть у «гарбузовому» селі. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Гасбузи тут висівають гектарами. Навіть більше за зернові та картоплю.



Плодами годують живність, а от насіння продають. Таким гарбузовим бізнесом селяни займаються уже десять років.



Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Хворостові, що у Любомльському районі, кожна родина вирощує гарбузи.Про це йдеться у сюжеті ТСН Гасбузи тут висівають гектарами. Навіть більше за зернові та картоплю.Плодами годують живність, а от насіння продають. Таким гарбузовим бізнесом селяни займаються уже десять років.Детальніше - у сюжеті.

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