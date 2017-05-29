На Волині люди живуть у «гарбузовому» селі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
У Хворостові, що у Любомльському районі, кожна родина вирощує гарбузи.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Гасбузи тут висівають гектарами. Навіть більше за зернові та картоплю.
Плодами годують живність, а от насіння продають. Таким гарбузовим бізнесом селяни займаються уже десять років.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Гасбузи тут висівають гектарами. Навіть більше за зернові та картоплю.
Плодами годують живність, а от насіння продають. Таким гарбузовим бізнесом селяни займаються уже десять років.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні заборонили одразу 8 медпрепаратів
Сьогодні, 13:30
Бабине літо – у розпалі: на яку погоду чекати волинянам
Сьогодні, 12:50
На Волині люди живуть у «гарбузовому» селі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:22
Один хлопець у дуже важкому стані, – медики про постраждалого від струму на вагоні у Луцьку
Сьогодні, 11:57
У луцькому парку ловили рибалок-нелегалів. ФОТО
Сьогодні, 11:26