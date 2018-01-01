У Володимирі діти розмалювали художню школу. ФОТО
Сьогодні, 15:04
У Володимирі-Волинському вихованці дитячої художньої школи розмалювали фасад навчального закладу.
Про це повідомили на офіційній сторінці установи у Facebook.
"Наша школа зустрічає 40 річний ювілей оновленою. Учні п'ятого класу Х та ХІ груп разом зі своїм керівником Іриною Надюковою вирішили прикрасити цоколь школи розписом. Ми майже завершили роботу, і тепер всі, хто іде або їде вулицею Устилузькою, вже здалека помічають яскравий розпис на стінах школи. Викладачі школи Сергій Микита та Павло Юрчук також допомогли втілити в життя цю гарну ідею", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на офіційній сторінці установи у Facebook.
"Наша школа зустрічає 40 річний ювілей оновленою. Учні п'ятого класу Х та ХІ груп разом зі своїм керівником Іриною Надюковою вирішили прикрасити цоколь школи розписом. Ми майже завершили роботу, і тепер всі, хто іде або їде вулицею Устилузькою, вже здалека помічають яскравий розпис на стінах школи. Викладачі школи Сергій Микита та Павло Юрчук також допомогли втілити в життя цю гарну ідею", - йдеться у повідомленні.
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