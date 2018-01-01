Луцькі перевізники скаржаться на складні умови роботи
Сьогодні, 10:28
У Луцьку перевізники нарікають на занадто високі ціни на пальне, плин кадрів та нерентабельний тариф у 5 гривень.
Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор приватного акціонерного товариства «Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін нагадав, що підприємство працює в місті з 1960 року. Нині АТП обслуговує 5 міських маршрутів.
«Водії енергійні, з досвідом роботи, як правило, виїжджають за кордон. Наприклад, в Естонії чи Латвії 550 євро мінімальна заробітна плата. У нас середня зарплата не може перевищити 150 доларів», - зауважив Сергій Дьомін.
Він відзначив, що перевізники докладають усіх можливих зусиль, аби надавати послуги на належному рівні.
«На сьогодні очікувати покращення не можливо. Бо ситуація динамічно погіршується. Коли запроваджували тариф у 5 гривень, там заклали вартість літру пального у 23 гривні. Зараз літр коштує 30,6 гривні. Більша частина міських маршрутів є нерентабельною. Перевізники продовжують працювати лише сподіваючись, що завтра стане краще», - сказав директор «Луцьке АТП 10701».
Натомість член виконкому Ігор Муковоз наголосив, що перевезення – це бізнес, і ти або працюєш у цій сфері, або ні.
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Про це йшлося у середу, 17 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Директор приватного акціонерного товариства «Луцьке АТП 10701» Сергій Дьомін нагадав, що підприємство працює в місті з 1960 року. Нині АТП обслуговує 5 міських маршрутів.
«Водії енергійні, з досвідом роботи, як правило, виїжджають за кордон. Наприклад, в Естонії чи Латвії 550 євро мінімальна заробітна плата. У нас середня зарплата не може перевищити 150 доларів», - зауважив Сергій Дьомін.
Він відзначив, що перевізники докладають усіх можливих зусиль, аби надавати послуги на належному рівні.
«На сьогодні очікувати покращення не можливо. Бо ситуація динамічно погіршується. Коли запроваджували тариф у 5 гривень, там заклали вартість літру пального у 23 гривні. Зараз літр коштує 30,6 гривні. Більша частина міських маршрутів є нерентабельною. Перевізники продовжують працювати лише сподіваючись, що завтра стане краще», - сказав директор «Луцьке АТП 10701».
Натомість член виконкому Ігор Муковоз наголосив, що перевезення – це бізнес, і ти або працюєш у цій сфері, або ні.
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