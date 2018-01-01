На гасіння масштабної пожежі на торфовищі залучили спецтехніку з Луцька

Для подолання пожежі, яканеподалік села Серхів Маневицького району, довелося залучати рятувальників із обласного центру.Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.Гасіння пожежі торфу, чагарників та сухої трави на площі близько 7 га тривало поблизу села Серхів Маневицького району.Для подолання полум’я в урочищі «Залуччя» розгорнули зведений загін, до складу якого залучили 12 рятувальників з 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини та частини спеціальної пожежної техніки міста Луцька, 12 рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини містечка Маневичі, працівників відомчої пожежної охорони Маневицького держлісгоспу. допомагало місцеве населення.На гасіння залучено 4 пожежних автоцистерни.Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Маневицької РДА вирішила залучити інженерну техніку для створення протипожежних смуг, що дозволить припинити поширення полум'я та забезпечити проїзд пожежної техніки чагарниками.Працівники поліції працюють над розслідуванням причин виникнення пожеж в природних екосистемах цих районів. До громадян, які спричинили виникнення цих пожеж чи то з необережності, чи зумисно здійснили підпал сухої рослинності, будуть вжиті заходи адміністративного впливу.