Смертельна аварія на Волині: під колесами Renault загинув пішохід

На автодорозі в селі Старовойтово Любомльського району автомобіль Renault Master на смерть збив пішохода.Інцидент трапився 17 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом Renault перебував 39-річний ковельчанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 33-річного жителя райцентру Любомль, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці, за межами пішохідного переходу.Внаслідок автопригоди пішохід загинув.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортним засобом.