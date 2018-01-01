Смертельна аварія на Волині: під колесами Renault загинув пішохід
Сьогодні, 10:34
На автодорозі в селі Старовойтово Любомльського району автомобіль Renault Master на смерть збив пішохода.
Інцидент трапився 17 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом Renault перебував 39-річний ковельчанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 33-річного жителя райцентру Любомль, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці, за межами пішохідного переходу.
Внаслідок автопригоди пішохід загинув.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортним засобом.
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Інцидент трапився 17 жовтня, - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом Renault перебував 39-річний ковельчанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 33-річного жителя райцентру Любомль, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці, за межами пішохідного переходу.
Внаслідок автопригоди пішохід загинув.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортним засобом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Яка краса! Кегля без мізків. а часто в капюшоні та навушниках, перебігає дорогу у невстановленому місці, а від трьох до восьми - водію, що їхав згідно ПДР! І навіщо таке "правосуддя"?
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