Давно забутий Трохимбрід на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 13:14
Фотограф Максим Рудік опублікував чудову добірку світлин з веломандрівки по території Ківерцівського району, де колись існувало містечко Трохимбрід.
Про це він написав у своїй сторінці у Facebook.
Довідка. Трохимбрід — єврейське містечко, яке існувало в Західній Україні з кінця XIX століття до 1942 року. Було розташоване за 30 кілометрів на північний-схід від Луцька, недалеко від іншого єврейського містечка Лозішт. Також відоме як Софіївка, на честь російської царівни Софії, яка дозволила створити в цьому місці єврейське поселення.
"Наразі там залишились поле, де частково ведуть сільське господарство, також там проходить мережа каналів.
Також про Трохимбрід була написана книга Джонатана Сафрана Фоера «Все ясно» (англ. Everything Is Illuminated) по якому пізніше зняли однойменний фільм, головну роль якого виконав Елайджа Вуд (той, хто грав Фродо у "Володарі перснів")", - йдеться у дописі.
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Про це він написав у своїй сторінці у Facebook.
Довідка. Трохимбрід — єврейське містечко, яке існувало в Західній Україні з кінця XIX століття до 1942 року. Було розташоване за 30 кілометрів на північний-схід від Луцька, недалеко від іншого єврейського містечка Лозішт. Також відоме як Софіївка, на честь російської царівни Софії, яка дозволила створити в цьому місці єврейське поселення.
"Наразі там залишились поле, де частково ведуть сільське господарство, також там проходить мережа каналів.
Також про Трохимбрід була написана книга Джонатана Сафрана Фоера «Все ясно» (англ. Everything Is Illuminated) по якому пізніше зняли однойменний фільм, головну роль якого виконав Елайджа Вуд (той, хто грав Фродо у "Володарі перснів")", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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