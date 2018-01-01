У Києві вибухнув невідомий предмет: чоловіка госпіталізували
Сьогодні, 18:44
У результаті необережного поводження з невстановленим вибуховим пристроєм у Києві отримав поранення чоловік.
Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м. Києві, передає УНН.
«Столичні поліцейські отримали інформацію, що на вулиці Набережно-Корчуватська вибухнув невідомий предмет, у результаті чого потерпілий отримав травми», - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що за попередніми даними вибух стався у результаті необережного поводження з небезпечним саморобним предметом. Чоловіка з травмами тіла госпіталізували.
На місці працювали поліцейські.
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Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м. Києві, передає УНН.
«Столичні поліцейські отримали інформацію, що на вулиці Набережно-Корчуватська вибухнув невідомий предмет, у результаті чого потерпілий отримав травми», - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що за попередніми даними вибух стався у результаті необережного поводження з небезпечним саморобним предметом. Чоловіка з травмами тіла госпіталізували.
На місці працювали поліцейські.
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