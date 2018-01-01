У Києві вибухнув невідомий предмет: чоловіка госпіталізували





Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м. Києві, передає



«Столичні поліцейські отримали інформацію, що на вулиці Набережно-Корчуватська вибухнув невідомий предмет, у результаті чого потерпілий отримав травми», - йдеться у повідомленні.



У поліції зазначили, що за попередніми даними вибух стався у результаті необережного поводження з небезпечним саморобним предметом. Чоловіка з травмами тіла госпіталізували.



На місці працювали поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті необережного поводження з невстановленим вибуховим пристроєм у Києві отримав поранення чоловік.Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у м. Києві, передає УНН «Столичні поліцейські отримали інформацію, що на вулиці Набережно-Корчуватська вибухнув невідомий предмет, у результаті чого потерпілий отримав травми», - йдеться у повідомленні.У поліції зазначили, що за попередніми даними вибух стався у результаті необережного поводження з небезпечним саморобним предметом. Чоловіка з травмами тіла госпіталізували.На місці працювали поліцейські.

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