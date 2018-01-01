Розбитий посуд чи несмачна їжа: як волинянам «розібратися»з неприємностями в кафе

Крім харчового отруєння, відвідувачі кафе і ресторанів можуть зіткнутися і з іншими неприємностями. Для прикладу, відвідувач може випадково розбити посуд, за що адміністрація вимагає сплатити велику суму грошей.Чи є законною така вимога та що робити, розповіли в управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.Спеціалісти запевняють: якщо ви випадково розбили щось із посуду у кафе, то платити за це не потрібно. Аргументи можуть бути такими:«Я розумію, що я розбив Вашу тарілку, але вважаю, що ціна, встановлена Вашим закладом за це, є непомірно високою. Я готовий відшкодувати вартість посуду, але не в такому розмірі, в якому вимагаєте Ви».У Держпродспоживслужбі зауважують, що адміністрація закладу громадського харчування ні в якому разі не має права утримувати відвідувача, поки він не розрахувався за розбиту чашку або тарілку. Якщо ж на вашу адресу лунають погрози, викликайте поліцію. Платити за розбитий посуд ви будете змушені в тому разі, коли адміністрація кафе чи ресторану повідомила вас про його вартість. Якщо інформації про це немає в меню і вас з нею не ознайомили працівники закладу до початку трапези, можете не платити - закон на вашому боці.Окрім того, фахівці пояснили, чи повинна адміністрація закладу компенсувати вартість речей, які у відвідувачів вкрали у закладі.Так, запевняють, що повинна, якщо речі були здані в гардероб. У разі, якщо ви втратили гаманець або телефон в залі ресторану, викликайте поліцію. Допомогти правоохоронцям знайти вашу згубу з великою ймовірністю допоможуть камери відеоспостереження.Що робити, якщо необачний офіціант зіпсував одяг відвідувачаВідповідь проста: відразу ж звертайтеся до адміністрації закладу громадського харчування і намагайтеся вирішити питання компенсації вартості одягу. Якщо керівництво на контакт не йде, зберіть доказову базу: збережіть чек, запишіть номери телефонів свідків, ім'я працівника, який зіпсував одяг, і подавайте позов до суду.Пам'ятайте: за якісну і смачну їжу повинні платити Ви, а ось за неякісну і невчасно приготовлену - заклад. Якщо вам принесли страву, яку ви не замовляли - її повинні замінити. Якщо замість обіцяних 20 хвилин ви чекали замовлення годину або півтори - сміливо можете відмовлятися від їжі і не платити за неї.У будь-якому випадку, при порушенні Ваших прав не залишайтеся байдужим до самого себе - вимагайте Книгу скарг і пропозицій та записуйте в неї всі порушення і зловживання, свідками яких Ви стали. Згідно з Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України №349 від 24.06.96, така книга повинна бути в кожному закладі громадського харчування та надаватися на першу вимогу клієнта. При цьому ніяких документів з вас вимагати не повинні. А ось розглянути запис і відповісти на нього зобов'язані протягом 7 днів: для цього Вам слід залишити свій телефон, адресу. Якщо від адміністрації кафе чи ресторану відгуку немає - звертайтеся до місцевої інспекції з захисту прав споживачів. За цей заклад буде оштрафовано.При цьому покарання для керівника або іншої уповноваженої особи за відсутність Книги скарг і пропозицій регламентовано частиною 1 статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Аналогічна відповідальність передбачена і за відсутність "Куточка споживача". Покарання за порушення правил торгівлі і надання послуг становить від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного вчинення даного правопорушення - у сумі 5 - 27 таких мінімумів.