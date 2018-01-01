ПриватБанк доплачує за квитки в Приват24*
Сьогодні, 17:32
ПриватБанк запустив жовтневий кешбек для клієнтів, які купують квитки на потяги та автобуси в мобільному Приват24.
З 15 жовтня до 15 листопада отримати гарантований кешбек у розмірі 10% від вартості квитків зможуть всі, хто купить квиток у Privat24 і заплатить карткою Mastercard.
Щоб узяти участь, потрібно зареєструватися на сайті та придбати квиток на поїзд чи автобус у мобільному додатку Privat24 з картки Mastercard. Кешбек буде зараховано на картку учасника після закінчення акції. Банк повертає 10% вартості квитків, але не більше 100 грн за весь період акції.
Квитки на будь-які залізничні та автобусні напрямки по Україні можна купити за пару хвилин у Privat24, на спеціальному сайті bilet.pb.ua, а також у відділеннях ПриватБанку і через термінали самообслуговування.
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З 15 жовтня до 15 листопада отримати гарантований кешбек у розмірі 10% від вартості квитків зможуть всі, хто купить квиток у Privat24 і заплатить карткою Mastercard.
Щоб узяти участь, потрібно зареєструватися на сайті та придбати квиток на поїзд чи автобус у мобільному додатку Privat24 з картки Mastercard. Кешбек буде зараховано на картку учасника після закінчення акції. Банк повертає 10% вартості квитків, але не більше 100 грн за весь період акції.
Квитки на будь-які залізничні та автобусні напрямки по Україні можна купити за пару хвилин у Privat24, на спеціальному сайті bilet.pb.ua, а також у відділеннях ПриватБанку і через термінали самообслуговування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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