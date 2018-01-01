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ПриватБанк доплачує за квитки в Приват24*

ПриватБанк доплачує за квитки в Приват24*
ПриватБанк запустив жовтневий кешбек для клієнтів, які купують квитки на потяги та автобуси в мобільному Приват24.

З 15 жовтня до 15 листопада отримати гарантований кешбек у розмірі 10% від вартості квитків зможуть всі, хто купить квиток у Privat24 і заплатить карткою Mastercard.

Щоб узяти участь, потрібно зареєструватися на сайті та придбати квиток на поїзд чи автобус у мобільному додатку Privat24 з картки Mastercard. Кешбек буде зараховано на картку учасника після закінчення акції. Банк повертає 10% вартості квитків, але не більше 100 грн за весь період акції.

Квитки на будь-які залізничні та автобусні напрямки по Україні можна купити за пару хвилин у Privat24, на спеціальному сайті bilet.pb.ua, а також у відділеннях ПриватБанку і через термінали самообслуговування.

ПриватБанк доплачує за квитки в Приват24*

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Теги: Приватбанк
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