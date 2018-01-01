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На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО

На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
На території Дубівської громади працівники автошколи ДОСААФ незаконно вивозили сміття.

Про це у Facebook написав Дубівський сільський голова Роман Троцюк.

За його словами, факти вивозу сміття працівниками автошколи фіксували й раніше.

"Прикро, що інструктори автошколи використовують навчальний транспорт для вивозу сміття на території не призначені для збереження та утилізації сміттєвих відходів. Ще більш прикро, що дане явище відбувається на очах учнів, які навчаються керуванню автомобілем. Інструктор вимушено робить учня учасником порушення», – обурився сільський голова.

Порушників упіймали "на гарячому" і викликали патрульних. Роман Троцюк зауважив, що територія Дубівської громади знаходиться поруч з Ковелем. Недобросовісні мешканці економлять кошти, які необхідно заплатити за утилізацію відходів на міському сміттєзвалищі, і вивозять їх на територію громади.

"Ми можемо прийняти на нашій території будівельне сміття (цегла, бетон, штукатурка, плитка), якщо воно не має в своєму складі інших компонентів. Це будівельне сміття після переговорів ми можемо безкоштовно прийняти для підсипки комунальних доріг. Для перемовин прошу звертатись до мене, Дубівського сільського голови, або в сільську раду. Після перемовин ми виїдемо і вкажемо місце, куди можливо завезти будівельне сміття», – додав він.
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО
На Волині «застукали» працівників автошколи, які вивозили сміття в ліс. ФОТО


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Теги: сміття
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