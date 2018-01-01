Кому у Луцькраді вручали нагороди і відзнаки





Про це стало відомо під час оперативної нарада у Луцькраді 23 жовтня, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



Так, Подяку міського голови вручили директору державного комунального підприємства «Луцьктепло» Валентині Малютіній.



Також з нагоди 55-річчя від дня народження Подяку міського голови вручили начальнику управління земельних ресурсів Луцької міської ради Сергію Шабалі.



Почесною грамотою міського голови нагородили начальника служби захисту інформації Луцького об’єднаного міського військового комісаріату, прапорщика Валентина Столярчука.



Грамотою оперативного командування «Захід» та нагрудним знаком “Ветеран війни - учасник бойових дій” нагородили головного спеціаліста відділу технічного забезпечення та зв’язку управління інформаційно-комунікаційних технологій Луцької міської ради Олександра Кроліка.



Грамотою оперативного командування «Захід» та заохочувальною відзнакою Генерального штабу Збройних Сил України – нагрудним знаком «Учасник АТО» нагороджено інспектора відділу демонтажів муніципальної варти Луцької міської ради Олександра Вавренчука.



Заохочувальною відзнакою Генерального штабу Збройних Сил України – нагрудним знаком «Учасник АТО» нагородили учасника бойових дій Володимира Вегу.



Окрім цього, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт представив нового директора КП “Луцький центр первинної медичної допомоги №2” Тетяну Трач.

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