У районі на Волині розпочали опалювальний сезон. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 19:34
У Іваничівському районі стартував опалювальний сезон.
Про це пише БУГ.
У селищі Іваничі, селах Іваничівського району та Іваничівської ОТГ теплопостачання забезпечили закладам загальної середньої та дошкільної освіти, охорони здоров’я, іншим закладам соціальної сфери.
Нагадаємо, щоб почався опалювальний сезон, потрібно, аби температура на вулиці не піднімалася вище +8 градусів упродовж трьох днів. Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють місцеві органи влади самостійно, орієнтуючись на температурні режими.
Із 22 жовтня розпочали подачу теплової енергії дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам і в інших громадах району.
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Про це пише БУГ.
У селищі Іваничі, селах Іваничівського району та Іваничівської ОТГ теплопостачання забезпечили закладам загальної середньої та дошкільної освіти, охорони здоров’я, іншим закладам соціальної сфери.
Нагадаємо, щоб почався опалювальний сезон, потрібно, аби температура на вулиці не піднімалася вище +8 градусів упродовж трьох днів. Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють місцеві органи влади самостійно, орієнтуючись на температурні режими.
Із 22 жовтня розпочали подачу теплової енергії дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам і в інших громадах району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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