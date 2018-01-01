У селі на Волині повісився старшокласник: тіло знайшла матір
Сьогодні, 11:53
23 жовтня у селі Дігтів Зарічанської ОТГ знайшли повішеним хлопця, який навчався в 11 класі Суходільської ЗОШ.
Про це пише Буг.
У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що вчора, близько 17 години повернувшись з роботи, матір знайшла повішеним 16-річного сина.
Трагедія трапилася у будинку, де проживала сім’я.
На тілі хлопця жодних слідів не знайдено, окрім слідів від шнурка. Розглядається версія самогубства. Наразі шнурок вилучений на експертизу.
Деталі згодом.
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Про це пише Буг.
У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що вчора, близько 17 години повернувшись з роботи, матір знайшла повішеним 16-річного сина.
Трагедія трапилася у будинку, де проживала сім’я.
На тілі хлопця жодних слідів не знайдено, окрім слідів від шнурка. Розглядається версія самогубства. Наразі шнурок вилучений на експертизу.
Деталі згодом.
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