У селі на Волині повісився старшокласник: тіло знайшла матір





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У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що вчора, близько 17 години повернувшись з роботи, матір знайшла повішеним 16-річного сина.



Трагедія трапилася у будинку, де проживала сім’я.



На тілі хлопця жодних слідів не знайдено, окрім слідів від шнурка. Розглядається версія самогубства. Наразі шнурок вилучений на експертизу.



Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 жовтня у селі Дігтів Зарічанської ОТГ знайшли повішеним хлопця, який навчався в 11 класі Суходільської ЗОШ.Про це пише Буг У Володимир-Волинському відділі поліції повідомили, що вчора, близько 17 години повернувшись з роботи, матір знайшла повішеним 16-річного сина.Трагедія трапилася у будинку, де проживала сім’я.На тілі хлопця жодних слідів не знайдено, окрім слідів від шнурка. Розглядається версія самогубства. Наразі шнурок вилучений на експертизу.Деталі згодом.

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