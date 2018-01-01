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Екс-меру Луцька просять встановити меморіальну дошку на політесі

Екс-меру Луцька просять встановити меморіальну дошку на політесі
У Луцьку просять встановити меморіальну дошку колишньому міському голові Антону Кривицькому.

Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.

Голова комісії Андрій Козюра повідомив, що до міської ради звернувся Лопатко Є.В. стосовно встановлення меморіальної дошки колишньому міському голові Антону Кривицькому на Луцькому національному технічному університеті.

Головний архітектор Луцька Веніамін Туз зауважив, що управління не проти встановлення дошки, проте йдеться про фасад університету і це потрібно погодити.

Члени комісії доручили попрацювати над питанням та направити відповідне звернення в політех.

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Теги: меморіальна дошка, політех
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Коментарі 2
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Яке відношення мав Кривицький до політеху?
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Який "універститет" такі й дошки на ньому.
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