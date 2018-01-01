Екс-меру Луцька просять встановити меморіальну дошку на політесі

У Луцьку просять встановити меморіальну дошку колишньому міському головіПро це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.Голова комісіїповідомив, що до міської ради звернувсястосовно встановлення меморіальної дошки колишньому міському голові Антону Кривицькому на Луцькому національному технічному університеті.Головний архітектор Луцьказауважив, що управління не проти встановлення дошки, проте йдеться про фасад університету і це потрібно погодити.Члени комісії доручили попрацювати над питанням та направити відповідне звернення в політех.