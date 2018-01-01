Волинянка, яка хворіє на рак, просить допомоги





Куценко Тетяна в 2013 році лікувала 3 стадію раку грудей, пройшла повністю все лікування: 7 хімій, 2 операції і 20 променевих терапій. Але від липня 2018 лікарі виявили метастази в легені та печінку, – розповідає



«Знову пройшла 5 хімій, метастази значно зменшилися, але важкий стан здоров’я після хімій. Лікар призначає таргетний сучасний препарат, звичайна ціна його 86000 грн, але через фонд можемо купляти за півціни 43000. Прогноз при такому лікуванні дуже позитивний, оскільки пухлина має дуже високу естрогеннчутливість. Препарат призначається мінімум 16 місяців і більше, сума збору 635000 грн», – каже Тетяна.



Тетяна за допомогою рідних вже купила першу упаковку і почала лікування.



«Хіміотерапія вбиває все і перетворює людину на рослину… Тільки відійдеш і новий цикл. Це страшно! Кожного вечора я лягаю і молю Бога пережити ніч і зранку бути живою. Значна позитивна динаміка вже є, якщо буде й надалі, то, можливо, й операція, ціни від 200000-400000 грн, залежно, в якій країні її проводити. Сподіваюсь на ще кращу спільними молитвами позитивну динаміку», – каже Тетяна і просить фінансову допомогу.



Реквізити для допомоги: Картка Приватбанку 5168 7573 3034 6836 Тетяна Куценко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 років тому мешканка Нововолинська вперше впоралась із хворобою . А зараз знов стикнулася з недугою.в 2013 році лікувала 3 стадію раку грудей, пройшла повністю все лікування: 7 хімій, 2 операції і 20 променевих терапій. Але від липня 2018 лікарі виявили метастази в легені та печінку, – розповідає ТСН «Знову пройшла 5 хімій, метастази значно зменшилися, але важкий стан здоров’я після хімій. Лікар призначає таргетний сучасний препарат, звичайна ціна його 86000 грн, але через фонд можемо купляти за півціни 43000. Прогноз при такому лікуванні дуже позитивний, оскільки пухлина має дуже високу естрогеннчутливість. Препарат призначається мінімум 16 місяців і більше, сума збору 635000 грн», – каже Тетяна.Тетяна за допомогою рідних вже купила першу упаковку і почала лікування.«Хіміотерапія вбиває все і перетворює людину на рослину… Тільки відійдеш і новий цикл. Це страшно! Кожного вечора я лягаю і молю Бога пережити ніч і зранку бути живою. Значна позитивна динаміка вже є, якщо буде й надалі, то, можливо, й операція, ціни від 200000-400000 грн, залежно, в якій країні її проводити. Сподіваюсь на ще кращу спільними молитвами позитивну динаміку», – каже Тетяна і просить фінансову допомогу.

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