Луцькрада відмовила у встановленні світлофора поблизу школи на Вишкові. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 10:25
Лучани просили міську владу встановити світлофор «на вимогу» в мікрорайоні Вишків, однак у задоволенні їхнього прохання відмовили.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише депутат Луцькради Богдан Богонос.
Він зазначив, що до нього звернулося 300 батьків дітей, які навчаються у КЗ ЛЗОШ №12, з проханням встановити світлофор.
Однак у міській раді відмовили це робити, обгрунтувавши тим, що ця ділянка не є місцем концентрації ДТП.
«Здавалося б проблема нагальна, вирішення потребує, але на жаль, влада у лиці виконувача обов’язків міського голови Пустовіта, вирішила що проблеми не існує», – пише депутат.
«Що ж ми і далі бачимо що проблеми жителів Вишкова місто не цікавлять. Окраїни міста ж і далі забезпечуються за залишковим принципом», – зазначив Богдан Богонос.
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Про це на своїй сторінці у Facebook пише депутат Луцькради Богдан Богонос.
Він зазначив, що до нього звернулося 300 батьків дітей, які навчаються у КЗ ЛЗОШ №12, з проханням встановити світлофор.
Однак у міській раді відмовили це робити, обгрунтувавши тим, що ця ділянка не є місцем концентрації ДТП.
«Здавалося б проблема нагальна, вирішення потребує, але на жаль, влада у лиці виконувача обов’язків міського голови Пустовіта, вирішила що проблеми не існує», – пише депутат.
«Що ж ми і далі бачимо що проблеми жителів Вишкова місто не цікавлять. Окраїни міста ж і далі забезпечуються за залишковим принципом», – зазначив Богдан Богонос.
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