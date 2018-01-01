Луцькрада відмовила у встановленні світлофора поблизу школи на Вишкові. ДОКУМЕНТ

Лучани просили міську владу встановити світлофор «на вимогу» в мікрорайоні Вишків, однак у задоволенні їхнього прохання відмовили.Про це на своїй сторінці у Facebook пише депутат ЛуцькрадиВін зазначив, що до нього звернулося 300 батьків дітей, які навчаються у КЗ ЛЗОШ №12, з проханням встановити світлофор.Однак у міській раді відмовили це робити, обгрунтувавши тим, що ця ділянка не є місцем концентрації ДТП.«Здавалося б проблема нагальна, вирішення потребує, але на жаль, влада у лиці виконувача обов’язків міського голови Пустовіта, вирішила що проблеми не існує», – пише депутат.«Що ж ми і далі бачимо що проблеми жителів Вишкова місто не цікавлять. Окраїни міста ж і далі забезпечуються за залишковим принципом», – зазначив Богдан Богонос.