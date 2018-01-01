На трасі Київ-Одеса – смертельна аварія. ФОТО





Про це



Аварія сталася 25 жовтня близько 05:30 на автодорозі Київ-Одеса в Іванівському районі.



«В результаті зіткнення двох вантажних автомобілів Scania і Renault один водій-пасажир загинув, другий — доставлений до лікарні», — йдеться у повідомленні.



Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті зіткнення двох вантажних автомобілів на трасі Київ-Одеса загинув один чоловік.Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції.Аварія сталася 25 жовтня близько 05:30 на автодорозі Київ-Одеса в Іванівському районі.«В результаті зіткнення двох вантажних автомобілів Scania і Renault один водій-пасажир загинув, другий — доставлений до лікарні», — йдеться у повідомленні.Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.

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