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На трасі Київ-Одеса – смертельна аварія. ФОТО

На трасі Київ-Одеса – смертельна аварія. ФОТО
У результаті зіткнення двох вантажних автомобілів на трасі Київ-Одеса загинув один чоловік.

Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції.

Аварія сталася 25 жовтня близько 05:30 на автодорозі Київ-Одеса в Іванівському районі.

«В результаті зіткнення двох вантажних автомобілів Scania і Renault один водій-пасажир загинув, другий — доставлений до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.
На трасі Київ-Одеса – смертельна аварія. ФОТО
На трасі Київ-Одеса – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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