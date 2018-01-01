На трасі Київ-Одеса – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У результаті зіткнення двох вантажних автомобілів на трасі Київ-Одеса загинув один чоловік.
Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції.
Аварія сталася 25 жовтня близько 05:30 на автодорозі Київ-Одеса в Іванівському районі.
«В результаті зіткнення двох вантажних автомобілів Scania і Renault один водій-пасажир загинув, другий — доставлений до лікарні», — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.
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Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції.
Аварія сталася 25 жовтня близько 05:30 на автодорозі Київ-Одеса в Іванівському районі.
«В результаті зіткнення двох вантажних автомобілів Scania і Renault один водій-пасажир загинув, другий — доставлений до лікарні», — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.
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