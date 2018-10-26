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Голові ковельського суду дали квартиру

Голові ковельського суду дали квартиру
Ковельський виконком видав ордер на службову квартиру голові Ковельського міськрайонного суду Волинської області В’ячеславу Лесику.

Про це інформує «ВолиньUA».

У рішенні виконавчого комітету від 11.10.2018 № 329 значиться, що квартира має дві кімнати і кухню, загальною площею 44,3 кв.м., жилою площею 29,7 кв.м. Вона видана голові Ковельського міськрайонного суду Волинської області Лесику В’ячеславу Олександровичу на склад сім’ї 3 особи, який проживає в гуртожитку, без зняття з квартирного обліку. Рішення виконкому підписав мер міста Олег Кіндер.

У своїй декларації про доходи за 2017 рік В’ячеслав Лесик вказав лише дружину. У його власності перебуває житловий будинок, площею 142,10 кв. м, та земельна ділянка (1800 кв. м). у селищі Ратне. Дружина Ніна Лесик має земельні ділянки в селах Дубове Ковельського району (1200 кв. м) та Броди Ратнівського району (2488 кв. м), а також садовий (дачний) будинок у Бродах. Заробив у 2017 році голова суду – 380 тисяч 634 гривні.


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Теги: квартира, суддя
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