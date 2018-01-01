Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Сьогодні, 15:00
У луцькому зоопарку опублікували захопливі фото квітів.
Їх можна переглянути на сторінці звіринця у Facebook.
У звіринці зазначають, що скоро – вихідні, і їх не варто просидіти вдома.
«На кожного з вас чекаємо у Луцькому зоопарку - місцю найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста», – йдеться у дописі.
Автор світлин – луцький фотограф Павло Березюк.
«Ця вся краса - у нас. Бо впевненні - гарні краєвиди є невід'ємною частиною комфортного відпочику, а кожна пора року з допомогою наших озеленювачів має залишитися у пам'яті чи на світлинах відвідувачів назавжди.
Отож, не гайте часу даремно - приходьте до нас насолодитися кумедними витівками наших підопічних, різнобарв'ям осені та душевним затишком, який обов'язково відчуєте у нас. Працюємо з 10:00 до 17:00, без вихідних», – нагадують у звіринці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Їх можна переглянути на сторінці звіринця у Facebook.
У звіринці зазначають, що скоро – вихідні, і їх не варто просидіти вдома.
«На кожного з вас чекаємо у Луцькому зоопарку - місцю найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста», – йдеться у дописі.
Автор світлин – луцький фотограф Павло Березюк.
«Ця вся краса - у нас. Бо впевненні - гарні краєвиди є невід'ємною частиною комфортного відпочику, а кожна пора року з допомогою наших озеленювачів має залишитися у пам'яті чи на світлинах відвідувачів назавжди.
Отож, не гайте часу даремно - приходьте до нас насолодитися кумедними витівками наших підопічних, різнобарв'ям осені та душевним затишком, який обов'язково відчуєте у нас. Працюємо з 10:00 до 17:00, без вихідних», – нагадують у звіринці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Сьогодні, 15:00
У Нововолинську пройде перший тур Чемпіонату України з гандболу
Сьогодні, 14:58
У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:43