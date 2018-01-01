Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці

У луцькому зоопарку опублікували захопливі фото квітів.Їх можна переглянути на сторінці звіринця у Facebook.У звіринці зазначають, що скоро – вихідні, і їх не варто просидіти вдома.«На кожного з вас чекаємо у Луцькому зоопарку - місцю найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста», – йдеться у дописі.Автор світлин – луцький фотограф«Ця вся краса - у нас. Бо впевненні - гарні краєвиди є невід'ємною частиною комфортного відпочику, а кожна пора року з допомогою наших озеленювачів має залишитися у пам'яті чи на світлинах відвідувачів назавжди.Отож, не гайте часу даремно - приходьте до нас насолодитися кумедними витівками наших підопічних, різнобарв'ям осені та душевним затишком, який обов'язково відчуєте у нас. Працюємо з 10:00 до 17:00, без вихідних», – нагадують у звіринці.