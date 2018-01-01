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Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці

Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
У луцькому зоопарку опублікували захопливі фото квітів.

Їх можна переглянути на сторінці звіринця у Facebook.

У звіринці зазначають, що скоро – вихідні, і їх не варто просидіти вдома.

«На кожного з вас чекаємо у Луцькому зоопарку - місцю найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста», – йдеться у дописі.

Автор світлин – луцький фотограф Павло Березюк.

«Ця вся краса - у нас. Бо впевненні - гарні краєвиди є невід'ємною частиною комфортного відпочику, а кожна пора року з допомогою наших озеленювачів має залишитися у пам'яті чи на світлинах відвідувачів назавжди.

Отож, не гайте часу даремно - приходьте до нас насолодитися кумедними витівками наших підопічних, різнобарв'ям осені та душевним затишком, який обов'язково відчуєте у нас. Працюємо з 10:00 до 17:00, без вихідних», – нагадують у звіринці.
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці
Опублікували неймовірні фото осінніх квітів у луцькому звіринці

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Теги: зоопарк, Луцьк, добірка
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