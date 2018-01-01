Жорстоке вбивство на Житомирщині: чоловіка втопили заради автівки

Житомирські правоохоронці затримали вбивць 34-річного чоловіка з села Вінківці Хмельницької області. Ними виявилися двоє 29-річних чоловіків, колишні бійці добровольчого батальйону. Один – житомирянин, інший – житель Одещини. Обидва раніше судимі.Про це під час брифінгу 26 жовтня повідомив начальник ГУНП у Житомирській області, - пише Gazeta.ua."Чоловіки були затримані на Луганщині за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Один із них також є підозрюваним у вчиненні розбійного нападу в Одесі. У червні поточного року під тиском громадськості та за втручання народних обранців суд ухвалив рішення про зміну йому міри запобіжного заходу з тримання під вартою на непов'язану з позбавленням волі. Нині ж ми маємо обґрунтовані відомості про причетність чоловіка не лише до резонансного вбивства на Житомирщині, а й до інших тяжких злочинів, що були вчинені ним упродовж цих кількох місяців", - розповів В'ячеслав Печененко.Слідчі встановили, що підозрювані підсіли в автомобіль потерпілого на виїзді з Миколаєва під приводом поїздки до Житомира. Дорогою під час зупинки на автозаправці попутники за допомогою сильнодіючого медичного препарату нейтралізували водія. У непритомному стані його довезли до околиці міста Коростишева. Зв'язавши йому кінцівки підручними засобами, кинули чоловіка у затоплений кар'єр. Самі втекли на автомобілі загиблого. Згодом машину продали, а виручені кошти витрачали на свій розсуд.Нині тривають заходи поліції щодо встановлення місця знаходження транспортного засобу. Обом підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.Вадим Тимофеєв зник 21 вересня. Тоді повертався додому на новому автомобілі та підібрав 2 попутників. 25 вересня у водоймі Коростишівського району було виявлено тіло невідомого чоловіка зі зв'язаними руками та ногами. За висновками судово-медичної експертизи, смерть настала унаслідок утоплення. Уже наступного дня поліцейські встановили особу загиблого.