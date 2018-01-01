Вихід із конфлікту між «Луцькводоканалом» та енергетиками – переговори, - експерт





Таку думку колишній заступник міського голови Тарас Яковлев висловив під час прямого ефіру на суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд. Live», - передає



Нагадаємо, що «Волиньобленерго» направило офіційне попередження про припинення електропостачання «Луцькводоканалу» через наявну заборгованість. Вона становить 13 мільйонів гривень. Тож у цій патовій ситуації підприємство змушене буде відключати енергію вже з листопада.



Чи це буде шляхом виділення коштів з бюджету чи шляхом реструктуризації боргу — це інше питання, яке досі вдавалося вирішувати, зазначив Яковлев. За умови домовленостей та погашенням поточної заборгованості вдасться заспокоїти ситуацію.



Він також додав, що якщо ж тариф недостатній і це підтвердиться відповідними розрахунками, то є сенс про зміну тарифу на воду, хоча підняття нещодавно відбулося.



Перемовини з міською радою були нещодавно на вимогу суду, - зазначив Дмитро Іванов, комерційний директор ПрАТ «Волиньобленерго». Говорили про те, що поточні борги вдасться погасити лише у листопаді чи грудні. На думку Дмитра Іванова, потрібно шукати ресурси для погашення поточної заборгованості та запропонувати компромісний графік погашення. Той, який пропонує «Луцькводоканал», енергетиків не влаштовує.



Дмитро Іванов також додав, що раніше компроміс вдалося досягати.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший вихід із ситуації щодо боргів «Луцькводоканалу» та енергетиків — це сідати за стіл переговорів.Таку думку колишній заступник міського головивисловив під час прямого ефіру на суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд. Live», - передає Конкурент Нагадаємо, що «Волиньобленерго» направило офіційне попередження про припинення електропостачання «Луцькводоканалу» через наявну заборгованість. Вона становить 13 мільйонів гривень. Тож у цій патовій ситуації підприємство змушене буде відключати енергію вже з листопада.Чи це буде шляхом виділення коштів з бюджету чи шляхом реструктуризації боргу — це інше питання, яке досі вдавалося вирішувати, зазначив Яковлев. За умови домовленостей та погашенням поточної заборгованості вдасться заспокоїти ситуацію.Він також додав, що якщо ж тариф недостатній і це підтвердиться відповідними розрахунками, то є сенс про зміну тарифу на воду, хоча підняття нещодавно відбулося.Перемовини з міською радою були нещодавно на вимогу суду, - зазначив, комерційний директор ПрАТ «Волиньобленерго». Говорили про те, що поточні борги вдасться погасити лише у листопаді чи грудні. На думку Дмитра Іванова, потрібно шукати ресурси для погашення поточної заборгованості та запропонувати компромісний графік погашення. Той, який пропонує «Луцькводоканал», енергетиків не влаштовує.Дмитро Іванов також додав, що раніше компроміс вдалося досягати.

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