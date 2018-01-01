Новий асфальт знімається руками: волиняни бунтують проти браку





Про це пише



Місцеві мешканці обурені бракоробством дорожників, а один чоловік, щоб показати якість роботи, продемонстрував, як щойно покладений асфальт знімається руками.



На місце події викликали поліцію. Правоохоронці склали протокол щодо неналежного виконання робіт. Поліцейський повідомив, що матеріали передадуть для проведення відповідного розслідування.



Під час протестів жителів дорожники продовжували роботи. На місці перебував виконроб, який намагався заспокоїти людей та обіцяв, що все буде перероблено.



Але мешканці не витримали і почали знімати з дороги асфальт.







Центральну вулицю Поромова мали відремонтувати ще в 2017 році, тоді ж і розробили кошторис. Однак за роботи взялися цьогоріч. Виконавець – ТОВ «Будівельна компанія «Вся Україна» з Тернопільської області. Загальна вартість робіт становить 1,333 мільйона гривень.



Заасфальтувати вулицю Тимовського протяжністю майже 500 метрів повинні були до 1 жовтня.



Голова Поромівської ОТГ Євгеній Недищук розповів, що дали завдаток на матеріали – 400 тисяч гривень. Та такої роботи приймати не будуть.



«Це не робота – ми за таку не заплатимо. Коли побачив, як працюють, сказав, що можуть далі не продовжувати. Роботи мали бути виконані до 1 жовтня. Два рази в вересні приїжджали зачищати дорогу, а наприкінці місяця виконавець попросив продовжити термін до 1 листопада. Я подивився, як сьогодні кладуть асфальт, та сказав, що можуть не продовжувати, нехай переробляють», – зазначив Недищук.



На місці виконання робіт була техніка підприємства «Аміла», та Недищук повідомив, що у них просто беруть обладнання, а виконавець – тернопільська фірма.



«Так як кошторис робили минулого року і ціни вже виросли, більше ніхто не захотів робити», – говорить голова Поромівської ОТГ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Поромів Іваничівського району мешканці бунтують проти фірми, яка здійснює неякісний ремонт вулиці.Про це пише Буг Місцеві мешканці обурені бракоробством дорожників, а один чоловік, щоб показати якість роботи, продемонстрував, як щойно покладений асфальт знімається руками.На місце події викликали поліцію. Правоохоронці склали протокол щодо неналежного виконання робіт. Поліцейський повідомив, що матеріали передадуть для проведення відповідного розслідування.Під час протестів жителів дорожники продовжували роботи. На місці перебував виконроб, який намагався заспокоїти людей та обіцяв, що все буде перероблено.Але мешканці не витримали і почали знімати з дороги асфальт.Центральну вулицю Поромова мали відремонтувати ще в 2017 році, тоді ж і розробили кошторис. Однак за роботи взялися цьогоріч. Виконавець – ТОВ «Будівельна компанія «Вся Україна» з Тернопільської області. Загальна вартість робіт становить 1,333 мільйона гривень.Заасфальтувати вулицю Тимовського протяжністю майже 500 метрів повинні були до 1 жовтня.Голова Поромівської ОТГрозповів, що дали завдаток на матеріали – 400 тисяч гривень. Та такої роботи приймати не будуть.«Це не робота – ми за таку не заплатимо. Коли побачив, як працюють, сказав, що можуть далі не продовжувати. Роботи мали бути виконані до 1 жовтня. Два рази в вересні приїжджали зачищати дорогу, а наприкінці місяця виконавець попросив продовжити термін до 1 листопада. Я подивився, як сьогодні кладуть асфальт, та сказав, що можуть не продовжувати, нехай переробляють», – зазначив Недищук.На місці виконання робіт була техніка підприємства «Аміла», та Недищук повідомив, що у них просто беруть обладнання, а виконавець – тернопільська фірма.«Так як кошторис робили минулого року і ціни вже виросли, більше ніхто не захотів робити», – говорить голова Поромівської ОТГ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію